Einladung zum Einweihungsfest – Aufstockung Gelber Flügel Rehaklinik Bad Boll am 29.01.2025

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir möchten Sie herzlich zu unserem Einweihungsfest anlässlich der Aufstockung des Gelben Flügels am 29.01.2026 in die Rehaklinik Bad Boll einladen.
Lassen Sie uns gemeinsam feiern, was die Rehaklinik Bad Boll geschafft hat – und einen Blick darauf werfen, was in Zukunft noch kommt.
Datum: 29. Januar 2026
Uhrzeit: ab 16:00 Uhr
Ort: Festsaal der Rehaklinik Bad Boll
Programm:
- Come Together – gemütlicher Empfang im Festsaal
- Begrüßung durch die Geschäftsführung
- Ein Überblick über die aktuellen Entwicklungen der Rehaklinik
- Baubericht & gemeinsame Begehung des Neubaus
- Ein Blick auf unsere zukünftigen Leistungsangebote
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.