Einladung zum Barbecue in der MineralTherme Bad Boll am 26. Juli 2025

Am Samstag, den 26. Juli 2025, von 12:00 bis 18:00 Uhr erwartet die Besucher ein Tag voller Genuss, Erholung und Badespaß.



Gemeinsam mit Familie und Freunden können die Gäste einen entspannten Tag in der idyllisch gelegenen MineralTherme Bad Boll verbringen. „Lassen Sie sich von unseren Grillmeistern mit köstlichen Spezialitäten verwöhnen: saftige Steaks, leckere vegetarische Gerichte und vieles mehr stehen auf der Speisekarte. Passend zu den sommerlichen Temperaturen servieren wir Ihnen erfrischende Getränke und fruchtige Cocktails“, so Geschäftsführerin Birgit Kälbling.



Um den Aufenthalt noch angenehmer zu gestalten, gilt am Veranstaltungstag ein ermäßigter Eintritt von nur 7,00 Euro in die MineralTherme. Vom Eintauchen in das wohltuende Thermalwasser, über Entspannung auf der Liegewiese bis hin zu belebenden Saunagängen wird für jeden etwas geboten. Das Team aus Bad Boll freut sich darauf, zahlreiche Gäste zum Grillevent begrüßen zu dürfen.

(lifePR) (