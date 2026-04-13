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Einheimisches Superfood im Klinikpark: Führung zum Thema „Essbare Wildpflanzen“

(lifePR) (Göppingen, )
Von wegen Unkraut: Hochwertige essbare Wildkräuter und Wildpflanzen findet man auch im Klinikpark des Christophsbads Göppingen. Während eines knapp zweistündigen Spaziergangs durch den wunderschön angelegten Park zeigt Anita Gärtner am Mittwoch, den 22. April 2026, wie viele Delikatessen direkt vor der Haustür warten – wenn man nur genau hinsieht. Treffpunkt ist um 16:30 Uhr am Ausgang zum Park beim Café MayerS.

Alle Interessierten erfahren im Laufe der Führung, wie sie das einheimische Superfood erkennen können und warum es sowohl gesundheitlich als auch kulinarisch wertvoll ist. Denn: Essbare Wildpflanzen können den Speiseteller bereichern! Die Teilnehmenden erfahren vom Coach für essbare Wildpflanzen, wie vielseitig diese in der Ernährung verwendet werden können.

Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 20 Personen begrenzt. Eine Anmeldung ist erforderlich: via E-Mail an info@anita-gaertner.de oder telefonisch über die Rufnummer 0157-74754507. Die Teilnahmegebühr beträgt 8,00 Euro, ermäßigt 5,00 Euro. Bei starkem Dauerregen fällt die Veranstaltung aus.

Alle Infos auf einen Blick:
Essbare Wildpflanzen – Führung durch den Klinikpark
Mittwoch, 22. April 2026, 16:30 bis ca. 18:30 Uhr
Klinikum Christophsbad, Ausgang zum Park beim Café Mayers
Teilnahmegebühr: 8,00 Euro, ermäßigt 5,00 Euro

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Christophsbad GmbH & Co. Fachkrankenhaus KG

Das 1852 gegründete Klinikum Christophsbad in Göppingen ist heute ein modernes Akutplankrankenhaus für Neu-rologie einschließlich regionaler Stroke Unit, Frührehabilitation und Schlaflabor, für Psychiatrie und Psychothera-pie, Gerontopsychiatrie, Psychosomatik und für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Es besteht, zusammen mit der geriatrischen Rehabilitationsklinik in Göppingen und der orthopädischen Rehaklinik Bad Boll, aus sieben Kliniken mit ambulanten, teil- und vollstationären Bereichen.

Angegliedert an das Klinikum ist das Christophsheim, ein spezialisiertes Wohnheim für psychisch u./od. neurolo-gisch kranke Erwachsene. Die vier Standorte des Unternehmens befinden sich in Göppingen, Geislingen und Bad Boll sowie mit MentaCare, unserem Zentrum für Psychische Gesundheit, in Stuttgart. Die Christophsbad Klinik-gruppe ist mit rund 1.050 Betten/Plätzen Arbeitgeber für rund 2.000 Mitarbeitende. Mit dem im Jahr 2022 gegründe-ten Medizinischen Versorgungszentrum Christophsbad (MVZ) stärkt die Klinikgruppe die ambulante medizinische Versorgung der Bevölkerung im Landkreis: Im MVZ befindet sich die Praxis für HNO-Heilkunde, die Traumaambu-lanz sowie die medizinischen Versorgungszentren für Psychiatrie, Psychotherapie und Neurologie. In der Chris-tophsbad Akademie für Psychotherapie (C-AP) am Standort Göppingen können Psychologen mit abgeschlosse-nem Masterstudium ihre Anerkennung als Fachpsychotherapeut im Gebiet Psychotherapie für Erwachsene, Verfah-ren Verhaltenstherapie, erwerben.

Seit 2021 ist das Klinikum Christophsbad Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Ulm für die Fachbereiche Neurologie und Psychiatrie in Kooperation mit dem Alb Fils Klinikum.

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