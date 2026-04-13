Einheimisches Superfood im Klinikpark: Führung zum Thema „Essbare Wildpflanzen“
Alle Interessierten erfahren im Laufe der Führung, wie sie das einheimische Superfood erkennen können und warum es sowohl gesundheitlich als auch kulinarisch wertvoll ist. Denn: Essbare Wildpflanzen können den Speiseteller bereichern! Die Teilnehmenden erfahren vom Coach für essbare Wildpflanzen, wie vielseitig diese in der Ernährung verwendet werden können.
Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 20 Personen begrenzt. Eine Anmeldung ist erforderlich: via E-Mail an info@anita-gaertner.de oder telefonisch über die Rufnummer 0157-74754507. Die Teilnahmegebühr beträgt 8,00 Euro, ermäßigt 5,00 Euro. Bei starkem Dauerregen fällt die Veranstaltung aus.
Alle Infos auf einen Blick:
Essbare Wildpflanzen – Führung durch den Klinikpark
Mittwoch, 22. April 2026, 16:30 bis ca. 18:30 Uhr
Klinikum Christophsbad, Ausgang zum Park beim Café Mayers
Teilnahmegebühr: 8,00 Euro, ermäßigt 5,00 Euro