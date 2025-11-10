Ehrenamtliche Grüne Damen und Herren in der Rehaklinik Bad Boll
Wir sagen von ganzem Herzen: Dankeschön!
Die Aufgaben der Grünen Damen und Herren sind vielfältig: Sie begleiten Patienten zu Therapien, unterstützen bei der An- und Abreise oder schenken durch einfühlsame Gespräche Zeit und Zuwendung. Auch bei der Gestaltung des Freizeitprogramms setzen sie kreative Impulse – sei es beim Malen, Basteln, gemeinsamen Singen oder anderen Aktivitäten, die Freude bereiten und den Aufenthalt bereichern. „Solch freiwilliges Engagement macht den Unterschied. Es sind genau diese Begegnungen, die Wärme und Menschlichkeit in den Klinikalltag bringen – weit über die medizinische Behandlung hinaus“, betont Frau Kälbling.
Weiterführende Infos:
Haben auch Sie Interesse daran, sich ehrenamtlich bei uns zu engagieren?
Dann freuen wir uns darauf, von Ihnen zu hören!
Alles Wichtige zum Thema erfahren Sie von Frau Christiane Braig (Hauswirtschaftsleitung und Veranstaltungsmanagement) unter der Telefonnummer 07161 601-8294 oder via E-Mail an die Adresse veranstaltungen@rehaklinik-bad-boll.de.
Über die Rehaklinik Bad Boll
Gemeinsam mit über 1.700 verlässlichen Helfern, die mit Herz, Leidenschaft und Wissen Menschen entlang der Lebenslinie von der Prävention über die Akutbehandlung bis zur Nachsorge begleiten. Zur 1852 gegründeten Christophsbad Klinikgruppe gehört die orthopädische Rehaklinik Bad Boll mit dem VitalZentrum und der MineralTherme. Als Anziehungspunkt für Rehabilitanden und gesundheitsbewusste Menschen, die aktiv ihr Wohlbefinden steigern wollen, zählt sie zu den führenden Rehakliniken Deutschlands.