Dressurfestival auf dem Gestüt Birkhof in Donzdorf: Die Reittherapie des Christophsbads auf dem Freihof erhält eine großzügige Spende

Schon der Volksmund sagt: "Das Glück dieser Erde liegt auf dem Rücken der Pferde." Dass dem so ist, beweist das therapeutische Reiten auf dem Lebenscampus Freihof des Christophsbads Göppingen tagtäglich. Hier können Menschen mit unterschiedlichen gesundheitlichen Problemen behandelt werden. Beim diesjährigen Dressurfestival des europaweit renommierten Gestüts Birkhof in Donzdorf durfte das Team der Reittherapie zum 2. Mal an der Gala-Show teilnehmen, um die Reittherapie einem größeren Publikum vorzustellen. Seit Jahren unterstützt die Familie Casper mit ihrem Gestüt Birkhof die Reittherapie auf dem Freihof. So erhielt die Dr.-Heinrich-Landerer-Stiftung, zweckgebunden für das therapeutische Reiten des Christophsbads, auch in diesem Jahr eine Spende in Höhe von 1.500 Euro.

Während der Vorführung gab Katja Zofall, stellvertretende Leitung der Physiotherapie im Klinikum Christophsbad, einen kurzen Einblick in das therapeutische Reiten: „Mit der Therapie verfolgen wir einen ganzheitlichen Ansatz: Körper, Geist und Seele sind gleichermaßen wichtig.“ Zudem erklärte sie: „Leider wird die Therapie in den meisten Fällen nicht von den Krankenkassen übernommen: Betroffene müssen die Behandlung aus eigener Tasche zahlen.“ Diese Spende ermöglicht auch Menschen, die es sich finanziell nicht leisten können, eine Behandlung auf dem Freihof. Frau Zofall betont: „Wir danken dem Gestüt Birkhof herzlich für die großzügige jahrelange Unterstützung!“

Im Zentrum der Aufmerksamkeit standen die fünfjährige Alya und das Pferd Dario. Das Mädchen hat das Down-Syndrom und kommt bereits seit längerer Zeit zur Reittherapie. Therapiepferd Dario steht stellvertretend für die nicht so turniererfahrenen Pferde des Freihofs und wurde von der Tochter einer Therapeutin extra für diesen Auftritt zur Verfügung gestellt. Unter großem Applaus ritt das Duo, begleitet von Mitarbeiterinnen aus dem Reittherapie-Team, durch die Arena und genoss die Aufmerksamkeit.

Das Klinikum Christophsbad in Göppingen ist ein modernes Akutplankrankenhaus für Neurologie einschließlich regionaler Stroke Unit, Frührehabilitation und Schlaflabor, für Psychiatrie und Psychotherapie, Gerontopsychiatrie, Psychosomatik und für Kinder- und Jugendpsychiatrie mit einer über 170-jährigen Tradition. Es besteht, zusammen mit der geriatrischen Rehabilitationsklinik in Göppingen und der orthopädischen Rehaklinik Bad Boll, aus 8 Kliniken mit ambulanten, teil- und vollstationären Bereichen.

Angegliedert an das Klinikum ist das Christophsheim, ein spezialisiertes Wohnheim für psychisch u./od. neurolo-gisch kranke Erwachsene. Die vier Standorte des Unternehmens befinden sich in Göppingen, Geislingen und Bad Boll sowie mit MentaCare, unserem Zentrum für Psychische Gesundheit, in Stuttgart. Die Christophsbad Klinik-gruppe ist mit rund 1.050 Betten/Plätzen Arbeitgeber für rund 1.700 Mitarbeiter.

