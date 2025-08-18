Dressurfestival auf dem Gestüt Birkhof in Donzdorf: Die Reittherapie des Christophsbads auf dem Freihof erhält eine großzügige Spende
Während der Vorführung gab Katja Zofall, stellvertretende Leitung der Physiotherapie im Klinikum Christophsbad, einen kurzen Einblick in das therapeutische Reiten: „Mit der Therapie verfolgen wir einen ganzheitlichen Ansatz: Körper, Geist und Seele sind gleichermaßen wichtig.“ Zudem erklärte sie: „Leider wird die Therapie in den meisten Fällen nicht von den Krankenkassen übernommen: Betroffene müssen die Behandlung aus eigener Tasche zahlen.“ Diese Spende ermöglicht auch Menschen, die es sich finanziell nicht leisten können, eine Behandlung auf dem Freihof. Frau Zofall betont: „Wir danken dem Gestüt Birkhof herzlich für die großzügige jahrelange Unterstützung!“
Im Zentrum der Aufmerksamkeit standen die fünfjährige Alya und das Pferd Dario. Das Mädchen hat das Down-Syndrom und kommt bereits seit längerer Zeit zur Reittherapie. Therapiepferd Dario steht stellvertretend für die nicht so turniererfahrenen Pferde des Freihofs und wurde von der Tochter einer Therapeutin extra für diesen Auftritt zur Verfügung gestellt. Unter großem Applaus ritt das Duo, begleitet von Mitarbeiterinnen aus dem Reittherapie-Team, durch die Arena und genoss die Aufmerksamkeit.