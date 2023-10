Christophsbad Akademie (C-AP): Jahrgang 2023 startet mit der Ausbildung zum Psychologischen Psychotherapeuten

„Eine Ausbildung zum Psychologischen Psychotherapeuten unter einem Dach und aus einer Hand: Das bietet das Klinikum Christophsbad den neun neuen Auszubildenden,“ erklärt Herr Prof. Dr. Nenad Vasić. Chiara Hiller ist eine der neuen Azubis. Nach ihrem erfolgreichen Studienabschluss ist sie nun in ihre Heimatregion zurückgekehrt, um mit der Ausbildung an der C-AP zu beginnen. „Die Verzahnung von Theorie und Praxis in einem Haus finde ich spannend. Auch die wissenschaftliche Anbindung an die Uni Ulm hat mich überzeugt. Die C-AP ist eine hervorragende Adresse“, so Frau Hiller. Frederik Rose ist sogar extra von Köln nach Göppingen gezogen, um sich an der C-AP ausbilden zu lassen. Warum seine Wahl auf die Christophsbad-Akademie gefallen ist, erklärt er wie folgt: „Bei meiner Online-Recherche hat mich das Ausbildungs-Programm der C-AP im Vergleich zu anderen Instituten am meisten überzeugt. Ich bin mir sicher, dass ich hier am richtigen Platz bin, um mich zum Psychologischen Psychotherapeuten ausbilden zu lassen.“Die Ausbildung an der C-AP ist als integrierte Vollzeitausbildung konzipiert: Die Auszubildenden werden als Psychologen vor Ort im Klinikum eingesetzt und absolvieren parallel dazu die erforderlichen Ausbildungsinhalte. Das Klinikum Christophsbad hat großes Interesse an der nachhaltigen Bildung und Bindung qualifizierter Psychotherapeuten. Die C-AP wurde u. a. gegründet, um Nachwuchspersonal eigenständig und besonders qualifiziert auszubilden. „Übernahmen in feste Arbeitsverhältnisse nach erfolgreicher Approbation an der C-AP sind nicht nur möglich, sondern auch wünschenswert“, erklärt Frau Szlak-Rubin. Auch in diesem Jahr ist dies wieder gelungen: Der Jahrgang 2020 hat durch die Bank die mündliche Approbationsprüfung zum psychologischen Psychotherapeuten bestanden – und Frau Leonie Schiele bleibt uns glücklicherweise auch in Zukunft erhalten. Sie wird in der Tagesklinik innerhalb der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Sektion Sucht und Abhängiges Verhalten, bei Dipl.-Psych. Helga Preis tätig sein.Zusatzinformationen:Prof. Dr. Zrinka Sosic-Vasić hat die Gesamtleitung der C-AP inne und ist zudem Leiterin der Forschungssektion für Angewandte Psychiatrie und Psychotherapie im Klinikum Christophsbad. Sie erklärt die Vorteile einer Ausbildung im Klinikum Christophsbad: „Durch die Anerkennung als Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Ulm im Jahr 2021 und die Integration der C-AP in das Klinikum findet das Arbeiten immer nach neuestem wissenschaftlichem Stand statt und unterliegt einer kontinuierlichen Überprüfung.“ Ergänzend fügt sie hinzu: „Durch Anbindung an die Forschungssektion für Angewandte Psychiatrie und Psychotherapie können die Auszubildenden während ihrer Ausbildungszeit eine Doppelqualifikation – Approbation und Promotion – erwerben.“ Komplettiert wird das Leitungstrio der C-AP durch Dipl.-Psych. Rosita Szlak-Rubin und Dr. phil. Julia Kröner (Ambulanzleitung).Weitere Informationen zum Ausbildungsprogramm der C-AP finden Sie hier: