Berta-Tag am 3. Oktober: Tag der offenen Tür in der Rehaklinik Bad Boll

Anlässlich des Berta-Tags öffnet die Rehaklinik Bad Boll am Samstag, den 03. Oktober 2026, von 11 bis 17 Uhr ihre Pforten zum Tag der offenen Tür. Alle Interessierten sind am Tag der Deutschen Einheit herzlich dazu eingeladen, bei Hausführungen (jeweils um 13:00 und 15:00 Uhr) einen Blick hinter die Kulissen der Rehaklinik Bad Boll zu werfen und sich über die vielfältigen Therapiemöglichkeiten sowie die Fitness- und Badeangebote zu informieren.



Für Speis und Trank ist natürlich bestens gesorgt: Von 11 bis 14 Uhr wird ein traditionelles, schwäbisches Mittagessen angeboten, zudem kann man sich im Café AusZeit mit leckeren Kuchen verwöhnen lassen. Beim Eintritt in die MineralTherme zahlen Erwachsene nur den halben Preis. Kinder bis einschließlich drei Jahre haben freien Eintritt. Am Glücksrad locken attraktive Gewinne. Ein weiteres Highlight stellen die Vorträge dar: Um 12:00 Uhr findet im Festsaal ein Vortrag zum Thema „Arthrose – was dann?“ statt. Eine Infoveranstaltung zur F.X. Mayr-Kur folgt anschließend ab 14:00 Uhr.



Spezielle Aktionsangebote gibt es am 3. Oktober auch im hauseigenen Sportstudio, dem VitalZentrum Bad Boll. Birgit Kälbling, Geschäftsführerin der Rehaklinik, erklärt: „Wenn Sie sich am Berta-Tag für einen Vertragsabschluss mit einer Laufzeit von zwölf oder 24 Monaten entscheiden, schenken wir Ihnen vier Wochen Ihres Wunschtarifs. Exklusiv, nur an diesem Tag, erhalten Sie außerdem das Startpaket gratis dazu!“



Darüber hinaus ist das Team der Rehaklinik Bad Boll mit einem eigenen Stand an der Berta-Tafel in der Ortsmitte vertreten. Auch hier kommen alle Gäste kulinarisch voll auf ihre Kosten: Es werden hausgemachte Käsespätzle mit geschmälzten Zwiebeln angeboten. Zusätzlich kann man sich am Infostand über die aktuellen Angebote in der Rehaklinik informieren – beispielsweise über das diesjährige Weihnachtsarrangement, den musikalischen Silvesterabend 2026 mit Willy Zobel inklusive eines köstlichen Drei-Gänge-Menüs oder die F.X. Mayr-Kur – sanftes Heilfasten mit Verwöhn-Programm im Januar 2027.



Hintergrund:



Der Berta-Tag findet jährlich am 3. Oktober in Bad Boll statt und wird vom GHV Bad Boll - Gewerbe- und Handelsverein Bad Boll e.V. ausgerichtet.



Über die Rehaklinik Bad Boll



Gemeinsam mit über 2.000 verlässlichen Helfern, die mit Herz, Leidenschaft und Wissen Menschen entlang der Lebenslinie von der Prävention über die Akutbehandlung bis zur Nachsorge begleiten. Zur 1852 gegründeten

Christophsbad Klinikgruppe gehört die orthopädische Rehaklinik Bad Boll mit dem VitalZentrum und der

MineralTherme. Als Anziehungspunkt für Rehabilitanden und gesundheitsbewusste Menschen, die aktiv ihr

Wohlbefinden steigern wollen, zählt sie zu den führenden Rehakliniken Deutschlands.



Über die MineralTherme Bad Boll



Das Thermalbad Bad Boll ist bekannt für seine hochwertigen Wellness-Angebote und das heilsame Thermalmineralwasser. Mit dem wohltuenden Thermalmineralwasser, den Saunen und den Massageangeboten bietet die

MineralTherme einen Ort der Entspannung und Erholung für Körper und Geist.



Über das VitalZentrum Bad Boll



Das VitalZentrum Bad Boll verfügt auf ca. 250 Quadratmetern Fläche über eine Vielzahl an Trainingsmöglichkeiten. Das Fitnessstudio bietet neben modernsten Geräten wie dem EGYM, der Galileo®-Vibrationsplatte und der

ARKE©-Wand Raum für individuelles Training. Hohe Fachlichkeit und gute Betreuung stehen für die Mitarbeitenden des VitalZentrums an oberster Stelle. Ein Team aus Sportlehrern, Fitnesstrainern und Physiotherapeuten ist jederzeit für die Trainierenden da.

(lifePR) (