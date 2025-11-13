Ausstellung mit Malereien von Ursula Schumann
Der Schwerpunkt der ausgestellten Bilder liegt auf Porträtmalereien: Zum ersten Mal sind auch Gemälde aus der Jugendzeit der Künstlerin zu sehen. Schon hier deutet sich Schumanns Interesse am seelischen Ausdruck im menschlichen Antlitz in allen Facetten an. Ihre ausdrucksstarken Gesichtsdarstellungen laden die Besucher dazu ein, sich mit den jeweils unterschiedlichen Stimmungen der dargestellten Mimik auseinanderzusetzen.
Ursula Schumann ist 1946 in Braunschweig geboren und arbeitet von Jugend an autodidaktisch. Als künstlerisches Ausdrucksmittel verwendet sie (neben verschiedenen Maltechniken) Lyrik und Prosa, so dass ergänzend Texte zu den Bildern zu lesen sind.
Die Ausstellung ist bis zum 23. März 2026 in der Galerie am Park zu sehen.