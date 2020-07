Hol dir gleich deine Chiquita Fitness-Sticker!

Auf die Plätze, fertig, los! Chiquita startet mit einer Sonderkollektion des legendären Blauen Stickers für all jene, die total Banane nach Fitness sind!Dank des unglaublichen Erfolgs unserer Kampagne 2019 bereiten wir diesen Sommer drei neue fantastische Challenges rund ums Themazum Sammeln vor.Die drei Challenges beziehen sich auf drei Arten von Übungen –, um deinen Körper auf das Training vorzubereiten;, ein vollständiges Programm mit leichten Übungen für all jene, die sich mittlerweile daran gewöhnt haben, täglich zu Hause Sport zu treiben; undtolle Möglichkeiten, um sich nach dem Training zu entspannen (oder eine Abkürzung für alle, denen ein paar Übungen genügen!). Zu jeder Übung stellen wir ein Anleitungsvideo zur Verfügung.Zusätzlich zu den Fitness-Stickern gibt es sechs besonderedie den einzelnen Challenges gewidmet sind. Du kannst dich auch an Chiquitas neuem Online-Spiel versuchen:, bei der die Teilnehmer die Bewegung der fröhlichen Banane erkennen und der entsprechenden Übung zuordnen sollen. Ordne dierichtig zu und sichere dir die Chance, tolle Preise aus der Chiquita Sportkollektion zu gewinnen.Chiquita Bananen bieten besten Geschmack und höchste Qualität – und wenn es um Fitness geht, sind die Früchte wahre Alleskönner. Sie stecken voller wichtiger Vitamine und Mineralien (z. B. B2), die die Energieversorgung des Körpers unterstützen, und leisten einen wichtigen Beitrag zur fitnessorientierten Ernährung. Zudem sind Bananen für Fitness-Junkies unerlässlich, da sie Fructose, einen guten und natürlichen Zucker, enthalten. Wird Fructose mit ausreichend Ballaststoffen kombiniert, kommt es zu einer langsamen Verdauung und Aufnahme des Zuckers, wodurch ein „Zuckerschub“ verhindert und Energie nachhaltig freigesetzt wird.Die löslichen Ballaststoffe in Bananen tragen auch dazu bei, das schlechte Cholesterin zu senken und das Risiko für koronare Herzkrankheiten und Diabetes Typ 2 zu verringern. Bananen sind reich an Kalium und enthalten nur wenig Natrium. Sie fördern einen erholsamen Schlaf und können dabei helfen dich vor Herzinfarkten und Schlaganfällen zu schützen.Die Qualität unserer Bananen macht sie zu deinem idealen Verbündeten, wenn du dich gesund, hochwertig und lecker ernähren möchtest. Auf unserer Website findest du eine große Auswahl an köstlichen Rezepten voller Nährstoffe. Chiquita Bananen sind sehr vielfältig und eignen sich für die unterschiedlichsten Anlässe, entweder einfach so als Snack nach dem Training oder als Zutat in leckeren Kuchen, Muffins, Pfannkuchen oder Broten.Die Sticker rund um das Thema Fitness gibt es ab Mitte Juli im Handel. Sei dabei und freu dich auf eine extra Portion gute Laune!Folge uns auf Instagram für tolle Überraschungen, Giveaways, spannende #ChiquitaChallenges und vieles mehr!