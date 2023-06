„Gemeinsam für eine faire Welt“ gewinnt bundesweiten Wettbewerb für gesellschaftliches Engagement

Die Eine-Welt-AG des Burghardt-Gymnasiums, Buchen, gewinnt den CHILDREN Jugend hilft! Wettbewerb mit ihrer Hilfe für die Partnerschule in Sierra Leone.

„Gemeinsam für eine Welt“ - Die Eine-Welt-AG des Burghardt-Gymnasiums Buchen unterstützt Schulen in Entwicklungsländern mit verschiedenen Aktionen, um dort Bildung zu ermöglichen: Zuletzt organisierten die 12- bis 15-Jährigen den sogenannten Eine-Welt-Abend in der Stadthalle Buchen unter dem Motto "Buchen is(s)t fair und regional". Die Jugendlichen bekochten die 150 Gäste mit einem Drei-Gänge-Menü und ein buntes Programm führte durch den Abend. Die gesamten Spendeneinnahmen der Veranstaltung kommen ihrer Partnerschule in Sierra Leone zugute.



Ende Mai hat eine hochkarätig besetzte Jury, bestehend aus zwölf erwachsenen und jugendlichen Engagementexpert*innen, getagt und über die diesjährigen Siegerprojekte des CHILDREN Jugend hilft! Wettbewerbs entschieden. Die Jury war vom Herzblut, der Zielstrebigkeit und dem herausragenden Engagement der jungen Projektmacher*innen sehr beeindruckt. Die 12 - 15 Jahre alten Jugendlichen übernehmen bereits in jungem Alter Verantwortung und sind so aktive Gestalter*innen für unsere Gesellschaft.



Hintergründe zu Children for a better World e.V.



Children for a better World (CHILDREN) ist eine spendenfinanzierte Kinderhilfsorganisation mit Sitz in München. Der Verein wurde 1994 von 30 Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Kultur und Politik gegründet. Ziel ist es, Kinder und Jugendliche in ihrer Potentialentwicklung zu stärken. Dieses Anliegen wird in drei Programmen umgesetzt: In Brennpunkt-Stadtteilen setzt sich CHILDREN bundesweit gegen die Folgen von Kinderarmut ein. Zudem fördert der Verein engagierte Kinder und Jugendliche, die sich mit ihren eigenen Projekten für andere Menschen einsetzen. Und in den Kinderbeiräten entscheiden Kinder selbst über die Vergabe von Fördergeldern. CHILDREN arbeitet transparent und wirkungsorientiert. Die Organisation wurde mit wichtigen Preisen ausgezeichnet, wie dem PwC Transparenzpreis, dem Deutschen Stifterpreis, dem Preis des Westfälischen Friedens und einem PHINEO Wirkt-Siegel.



