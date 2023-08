Zweifache Auszeichnung: Testsieg und Bestnote für CHECK24

IMTEST: CHECK24 ist das beste Buchungsportal für Pauschalreisen

Focus Money vergibt „BESTNOTE“ an CHECK24 Mietwagenvergleich

Service: Kostenlose Beratung und einfache Reiseverwaltung im Kundenkonto

CHECK24 ist das beste Buchungsportal für Pauschalreisen. Das ergab eine Untersuchung des Funke Verbrauchermagazins IMTEST. Mit einer Bewertung von 2,2 und dem Prädikat „gut“ hat CHECK24 am besten abgeschnitten. Das Münchner Vergleichsportal setzte sich erfolgreich gegen Mitbewerber wie ab-in-den-urlaub, HolidayCheck und Expedia durch.Die Experten heben im Besonderen die übersichtliche und einfach Bedienung von CHECK24 hervor. Außerdem ist die große Auswahl an Reisen des Vergleichsportals positiv angeführt.CHECK24 ist das bevorzugteste Onlineportal für Mietwagen. Zu diesem Ergebnis kommt Focus Money in Kooperation mit ServiceValue in einer Online-Erhebung und vergibt die „BESTNOTE“ an CHECK24. Das Vergleichsportal lässt mit einer Note von 2,2 Wettbewerber wie billiger-mietwagen und Swoodoo hinter sich.Für die Untersuchung wurden über 94.700 Verbraucherurteile zu 626 Anbietern aus 62 Kategorien eingeholt. Mit Hilfe einer fünfstufigen Zustimmungsskala wurde für jedes Unternehmen ein empirischer Mittelwert errechnet. Der für jedes Online-Portal erhobene Mittelwert bildet die Grundlage der Rankings.Die Bewertung „TOPNOTE“ erhalten alle Portale, die innerhalb ihrer Kategorie besser als der Gesamtmittelwert aller ausgewerteten Stimmen abschneiden. Die Bewertung „BESTNOTE“ erhalten Online-Portale, wenn ihr Mittelwert über dem Gesamtmittelwert der Bewertung „TOPNOTE“ liegt.Bei allen Fragen rund um die Reisebuchung beraten über 300 CHECK24-Reiseexpert*innen an sieben Tagen die Woche persönlich per Telefon, Chat und E-Mail. Im digitalen Kundenkonto haben Urlauber*innen zu jeder Zeit und an jedem Ort alle Reiseunterlagen auf einen Klick verfügbar. Diese und weitere kostenlose Serviceleistungen wissen über 15 Millionen Kund*innen zu schätzen.