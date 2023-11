Weihnachten: Ferienunterkünfte im Vergleich zum Vorjahr kaum teurer

Deutsche Regionen teilweise günstiger als im Vorjahr – bis zu fünf Prozent Preisrückgang

Beliebteste Region dieses Weihnachten ist Mecklenburg-Vorpommern, trotz höherer Preise

FeWo zu Weihnachten: Deutschland ist beliebtestes Reiseland – vor Österreich und Spanien

Die Preise für Ferienwohnungen sind zu Weihnachten im Vergleich zum Vorjahr nur leicht gestiegen. Das zeigt eine Auswertung aller über CHECK24 gebuchten Ferienunterkünfte in den Weihnachtsferien.Unter den beliebtesten Regionen für Ferienunterkünfte zu Weihnachten verzeichnen deutsche Ziele einen Preisrückgang. In Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen sind Ferienwohnungen im Vergleich zu 2022 fünf Prozent günstiger. Unterkünfte in Baden-Württemberg sind mit einem durchschnittlichen Preis pro Nacht und pro Person von 40 Euro nicht nur fünf Prozent günstiger als im Vorjahr, sondern auch im Vergleich der beliebtesten Destinationen die günstigste Region dieses Weihnachten.Am beliebtesten bei den CHECK24-Kund*innen sind dieses Jahr zu Weihnachten Ferienunterkünfte in Mecklenburg-Vorpommern. Damit macht das norddeutsche Bundesland im Vergleich zum Vorjahr einen Platz gut und verdrängt Bayern auf den zweiten Platz. Reisende zahlen in Mecklenburg-Vorpommern in diesem Jahr im Schnitt 58 Euro pro Nacht und pro Person. Das sind neun Prozent mehr als 2022 (Ø 53 Euro). In Bayern hingegen ist der Preis für eine Ferienwohnung unverändert. Verbraucher*innen zahlen 2023 sowie 2022 durchschnittlich 44 Euro., sagt Dr. Timo Beck, Geschäftsführer Ferienwohnung bei CHECK24.Die Deutschen, die Ferienwohnungen buchen, bleiben über Weihnachten am liebsten im eigenen Land. Mehr als die Hälfte aller gebuchten Ferienunterkünfte über CHECK24 liegt in Deutschland. Ebenfalls beliebt ist das Nachbarland Österreich. Reisende, die in die Sonne wollen, fliegen über Weihnachten gerne nach Spanien, trotz eines Preisanstiegs von zehn Prozent.Am günstigsten können Verbraucher*innen dieses Jahr Weihnachten in Polen und Dänemark Urlaub machen (jeweils Ø 39 Euro pro Nacht und pro Person). Vergleichsweise günstige Ferienunterkünfte gibt es auch in Tschechien. Dort sind die Preise im Vergleich zum Vorjahr konstant geblieben.