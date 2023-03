Umfrage Mobilfunk: 41 Prozent von Netzausfällen und -abbrüchen betroffen

Knapp zwei Drittel der Ausfälle kommen zu Hause, bei Freunden oder der Familie vor

Elf Prozent berichten von täglichen Netzausfällen, 22 Prozent von einmal bis zweimal die Woche

„Eine Nummer, ein Leben lang“ – CHECK24 bietet Kund*innen exklusiven Wechselservice

41 Prozent der Deutschen hatten in den vergangenen zwölf Monaten Netzausfälle oder -abbrüche beim mobilen Surfen oder Telefonieren. Zu diesem Ergebnis kommt eine von CHECK24 beauftragte repräsentative YouGov-Befragung.52 Prozent gaben an, dass sie keine Netzausfälle- oder abbrüche hatten. Sieben Prozent wussten es nicht oder wollten keine Angabe machen.Fast zwei Drittel (62 Prozent) der Befragten, die Netzausfälle erlebt haben, gaben an, dass sie diese zu Hause, bei Freunden oder der Familie hatten.Aber auch unterwegs kam es zu Verbindungsproblemen. 31 Prozent der Befragten erlebten Netzabbrüche im Auto, 25 Prozent zu Fuß auf dem Land.Auch in der Bahn (24 Prozent) und zu Fuß in der Stadt (22 Prozent) kam es vergleichsweise häufig zu Netzausfällen. In der Arbeitsstätte hatten 21 Prozent der Befragten Probleme mit dem Mobilfunknetz. Vergleichsweise selten kam es in Bussen im Nahverkehr (neun Prozent) oder in Reisebussen (fünf Prozent) zu Netzabbrüchen., sagt Dr. Manuel Siekmann, Geschäftsführer Mobilfunk bei CHECK24. „Elf Prozent der Befragten, die Netzausfälle oder -abbrüche hatten, berichteten von täglichen Problemen. 22 Prozent sind einmal bis zweimal die Woche betroffen, 29 Prozent einmal bis zweimal im Monat. Weitere 22 Prozent gaben an, einmal bis zweimal pro Halbjahr Netzausfälle gehabt zu haben, bei 13 Prozent kam das noch seltener vor. Vier Prozent wussten es nicht oder wollten keine Angabe machen.Bei CHECK24 können Kund*innen schon jetzt bei 150 Tarifen ihre Nummer vollständig automatisiert zum neuen Anbieter übertragen . Dabei übernimmt das Vergleichsportal auch die Kündigung des aktuellen Vertrags. Der Vertragsbeginn des neuen Tarifs wird so berechnet, dass doppelte Kosten minimiert werden, Kund*innen aber trotzdem jederzeit erreichbar bleiben.