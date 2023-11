Umfrage: Fast zwei Drittel der Deutschen sorgen sich wegen steigender Energiepreise

Wegfall der Energiepreisbremsen und Steigerung der Netznutzungsentgelte 2024

Strom: 24 Prozent der Verbraucher*innen haben Verträge über der Preisbremse – 14 Prozent bei Gas

Jetzt noch Energieanbieter wechseln und sicher und günstig durch den Winter kommen

Rund zwei Drittel der Deutschen machen sich aktuell wegen steigender Energiepreise Sorgen. Das ergab eine repräsentative Umfrage im Auftrag von CHECK24.32 Prozent der Befragten machen sich ein wenig Sorgen um die Strom- und Gaspreise. Fast jede*r Dritte macht sich sogar große Sorgen.Nur 13 Prozent sorgen sich kaum oder machen sich keine Sorgen um die aktuellen Energiepreise.sagt Steffen Suttner, Geschäftsführer Energie bei CHECK24.Nach dem BVerfG-Urteil zum Klimafonds sperrt das Bundesfinanzministerium die Gelder für den Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Der Bundesfinanzminister hat angekündigt die Preisbremsen nicht zu verlängern und außerdem wackelt die Stabilisierung der Netznutzungsentgelte für das kommende Jahr. Zusätzlich könnte die Mehrwertsteuer auf Gas ab März 2024, oder auch früher, wieder auf 19 Prozent erhöht werden. All das sorgt dafür, dass die Sorgen der Verbraucher*innen vor hohen Energiepreisen zunehmen.Die Verlängerung der Strompreisbremse bis Ende März 2023 hätte Kund*innen mit einem Stromverbrauch von 5.000 kWh um 13 Euro inkl. Mehrwertsteuer entlastet. Aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds sollten 5,5 Milliarden Euro die Steigerung der Netznutzungsentgelte abfedern. Dennoch steigen die Netzentgelte beim Strom im kommenden Jahr um durchschnittlich elf Prozent bzw. 47 Euro. Entfällt die staatliche Unterstützung, könnten die Netzentgelte für Verbraucher*innen um über 100 Euro für eine Familie steigen.Eine Verlängerung der Gaspreisbremse um drei Monate hätte Verbraucher*innen mit einem Gasverbrauch von 20.000 kWh um durchschnittlich 44 Euro inkl. Mehrwertsteuer entlastet. Durch die Erhöhung der Mehrwertsteuer ab März 2024 könnten auf die Familie Mehrkosten von insgesamt 224 Euro zukommen.Beim Strom gaben 24 Prozent der Befragten an, dass ihr Vertrag noch über der Strompreisbremse liegt. Nur bei Grundversorgern liegen die Preise der Stromtarife häufig über der Preisbremse.Dort werden aktuell 2.259 Euro für 5.000 kWh Strom fällig. Bei alternativen Anbietern zahlt eine vierköpfige Familie für dieselbe Menge Strom nur 1.488 Euro. Ein Anbieterwechsel bringt eine Ersparnis von 771 Euro bzw. 34 Prozent.Alle Verbraucher*innen haben derzeit die Möglichkeit in einen Stromvertrag zu wechseln, der unterhalb der Preisbremse liegt.14 Prozent der Umfrageteilnehmer*innen gaben an, dass ihr Gastarif aktuell über der Gaspreisbremse liegt. Besonders Verbraucher*innen in der Grundversorgung haben meist noch Verträge über der Preisbremse.Im Schnitt zahlen Kund*innen der Grundversorgung für 20.000 kWh Gas 2.886 Euro. Bei alternativen Anbietern werden im Schnitt nur 1.875 Euro fällig. Kund*innen haben damit beim Gas ein Sparpotenzial von durchschnittlich 1.011 Euro bzw. 35 Prozent durch den Anbieterwechsel. Fast alle Tarife alternative Anbieter liegen unter der Gaspreisbremse.Besonders auffällig ist, dass 44 Prozent der Befragten nicht wissen, ob sie zurzeit von der Gas- bzw. Strompreisbremse profitieren. Verbraucher*innen sollten jetzt die Energiepreise prüfen und wenn möglich wechseln. Wer in einem Vertrag unterhalb der Preisbremsen wechselt, braucht keine Sorgen vor überraschend hohen Kosten haben.sagt Steffen Suttner.Bei allen Fragen zu den Energietarifen beraten die CHECK24-Energieexpert*innen an sieben Tagen die Woche per Chat, E-Mail und Telefon. Über das Vergleichsportal abgeschlossene Energieverträge verwalten Kund*innen in ihrem digitalen Haushaltscenter.