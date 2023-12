Umfrage: 32 Prozent der Deutschen planen, Weihnachten weniger Geld auszugeben

16 Prozent der Verbraucher*innen möchten Weihnachtsausgaben sogar deutlich reduzieren

Mehr als die Hälfte der Befragten beschränken Ausgaben auf unter 500 Euro

7,6 Mio. Deutsche finanzieren Festtage per Dispokredit

32 Prozent der Verbraucher*innen planen in diesem Jahr zu Weihnachten weniger Geld auszugeben als zuvor. Fast jede*r Dritte möchte bei Geschenken, Festessen, Restaurantbesuchen und Feierlichkeiten sparen. 16 Prozent von ihnen planen sogar mit sehr deutlichen Sparmaßnahmen rund um das Weihnachtsfest. Das ergab eine repräsentative Umfrage im Auftrag von CHECK24.64 Prozent der Umfrageteilnehmer*innen gaben an, ihre Weihnachtsausgaben auf maximal 500 Euro zu beschränken. Das ist im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg um sieben Prozent.42 Prozent der Befragten möchten bis zu 250 Euro ausgeben. 18 Prozent der Verbraucher*innen wissen noch nicht, wie hoch ihre Ausgaben zu Weihnachten sein werden.7,6 Millionen Deutscheüberziehen für die Festtage das Girokonto, um Geschenke, Veranstaltungen und Restaurantbesuche zu finanzieren.sagt Dr. Stefan Eckhardt, Geschäftsführer Kredite bei CHECK24.Im Schnitt verlangen Banken für den Dispositionskredit effektiv zwölf Prozent Zinsen jährlich.Deutlich günstiger ist es, das Minus auf dem Girokonto mit einem Ratenkredit auszugleichen. Hierbei fallen 36 Prozent geringere Zinskosten an als bei einem durchschnittlichen Dispokredit. Verbraucher*innen, die in den vergangenen Monaten ihr Girokonto mit einem Ratenkredit über CHECK24 ausgeglichen haben, zahlten einen durchschnittlichen Zinssatz von 7,68 Prozent eff. pro Jahr.Bankkund*innen, die einen Dispo in Höhe von 3.000 Euro über 36 Monate mit einem Ratenkredit ablösen, sparen damit im Schnitt 200 Euro gegenüber einem Dispokredit.CHECK24 ermöglicht die komplett digitale Aufnahme eines Kredits. Die eigenhändige Unterschrift und das postalische Verschicken des Kreditvertrags an die Bank sind damit nicht mehr nötig. Auch die Identitätsprüfung geschieht von zu Hause aus, per digitalem Ident-Verfahren – das ist bequem und sicher.Bei allen Fragen zu Kosumentenkrediten beraten über 300 CHECK24-Kreditexpert*innen an sieben Tagen die Woche persönlich per Telefon oder E-Mail.