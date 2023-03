Strom und Gas: Preisschere öffnet sich weiter – Wechsel bringt knapp 900 Euro

Die Preisschere zwischen der Grundversorgung und den Alternativanbietern bei den Strom- und Gastarifen öffnet sich immer weiter. 80 Prozent der über CHECK24 angebotenen Energietarife liegen bereits unterhalb der Preisbremsen.



CHECK24 hat berechnet, was Verbraucher*innen zusätzlich zu den Preisbremsen sparen, wenn sie aus der teuren Grundversorgung in einen günstigen Alternativtarif wechseln.



Strom:



– Beim Strom wird eine Musterfamilie in der Grundversorgung mit einem Verbrauch von 5.000 kWh durch die Preisbremse im Schnitt um 216 Euro im Jahr entlastet – statt 2.330 Euro zahlt sie nur 2.114 Euro im Jahr für Strom.



– Noch deutlich größer wird die Ersparnis allerdings durch einen Anbieterwechsel. Die Alternativtarife sind so günstig wie seit Ende 2021 nicht. Bereits 80 Prozent der über CHECK24 angebotenen Stromtarife liegen unterhalb der Preisbremse von 40 ct/kWh und sind auch ohne Preisbremse günstig.



=> Deshalb spart der Wechsel aus der teuren Grundversorgung zu einem der zehn günstigsten Alternativanbieter zusätzlich zur Preisbremse 349 Euro. Die Familie zahlt dort nur noch 1.765 Euro.



– „In der Energiekrise mussten Verbraucher*innen so viel für Strom bezahlen wie nie zuvor“, sagt Steffen Suttner, Geschäftsführer Energie bei CHECK24. „Nun sinken vor allem bei alternativen Versorgern die Preise wieder. Deswegen sollten Kund*innen jetzt aktiv werden und ihren Anbieter wechseln. Im Vergleich zur Grundversorgung lassen sich so zusätzlich zur Strompreisbremse im Schnitt 349 Euro sparen.“



Gas:



– Beim Gas wird eine Musterfamilie in der Grundversorgung mit einem Verbrauch von 20.000 kWh durch die Preisbremse im Schnitt um 727 Euro im Jahr entlastet – statt 3.450 Euro zahlt sie nur 2.723 Euro im Jahr für Gas.



– Noch deutlich größer wird die Ersparnis allerdings durch einen Anbieterwechsel. Die Alternativtarife sind so günstig wie seit Ende 2021 nicht. Bereits 80 Prozent der über CHECK24 angebotenen Gastarife liegen unterhalb der Preisbremse von zwölf ct/kWh und sind auch ohne Preisbremse günstig.



=> Deshalb spart der Wechsel aus der teuren Grundversorgung zu einem der zehn günstigsten Alternativanbieter zusätzlich zur Preisbremse 523 Euro. Die Familie zahlt dort nur noch 2.200 Euro.



– „Gas war für Verbraucher*innen in den vergangenen Monaten extrem teuer“, sagt Steffen Suttner, Geschäftsführer Energie bei CHECK24. „Nun sind allerdings die Großhandelspreise deutlich gesunken und die alternativen Anbieter reagieren darauf mit günstigen Angeboten für Neukund*innen. Deswegen sollten Verbraucher*innen jetzt aktiv werden und ihren Anbieter wechseln. Im Vergleich zur Grundversorgung lassen sich so zusätzlich zur Gaspreisbremse im Schnitt 523 Euro sparen.“