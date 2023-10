Strom auf dem Land bis zu fünf Prozent teurer als in der Stadt

Musterhaushalt zahlt durchschnittlich ein Prozent mehr für Strom auf dem Land als in der Stadt

Strompreise in fünf Bundesländern in der Stadt höher als auf dem Land

CHECK24-Energieexpert*innen beraten bei allen Fragen rund um den Stromtarif

Strom ist auf dem Land häufig teurer als in der Stadt. Die größte Preisdifferenz zeigt sich in Mecklenburg-Vorpommern. Dort zahlen Verbraucher*innen in der Stadt durchschnittlich 1.758 Euro für 4.250 kWh Strom.Auf dem Land werden für die gleiche Menge Strom 1.843 Euro fällig – ein Plus von fünf Prozent bzw. 85 Euro.Im Durchschnitt zahlen Stromkund*innen auf dem Land ein Prozent mehr für die gleiche Menge Strom als Verbraucher*innen in der Stadt.Neben Mecklenburg-Vorpommern ist das Stadt-Land-Gefälle im Saarland (plus vier Prozent), in Schleswig-Holstein (plus drei Prozent), in Thüringen und Sachsen-Anhalt (jeweils plus zwei Prozent) groß. Über alle Bundesländer hinweg ist Strom in ländlichen Gebieten um 14 Euro teurer als in der Stadt.Ein möglicher Grund für die Preisunterschiede sind die Netznutzungsentgelte . Sie werden erhoben, um Betrieb, Ausbau und Instandhaltung der Stromnetze zu finanzieren. Sie machen rund ein Viertel des Strompreises aus.sagte Steffen Suttner, Geschäftsführer Energie bei CHECK24.In Baden-Württemberg ist Strom dagegen auf dem Land günstiger als in den Städten. Dort zahlt ein Musterhaushalt (Verbrauch: 4.250 kWh) in der Stadt 1.684 Euro. Auf dem Land zahlen die Verbraucher*innen bei gleichem Strombedarf nur 1.651 Euro, somit zwei Prozent weniger als in der Stadt.Auch in Brandenburg, Sachsen, Hessen und Niedersachsen (jeweils minus ein Prozent) sind die Strompreise in städtischen Regionen höher als in ländlichen Gebieten.Bei allen Fragen zum Stromtarif beraten die CHECK24-Energieexpert*innen an sieben Tagen die Woche per Chat, E-Mail und Telefon. Über das Vergleichsportal abgeschlossene Energieverträge verwalten Kund*innen in ihrem digitalen Haushaltscenter.