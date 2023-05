Sommerferien: Flüge im Schnitt 17 Prozent teurer als vor einem Jahr

Größter Preisanstieg bei Flügen nach Bangkok & Rom, Flüge nach Las Vegas günstiger als im Vorjahr

Langstreckenflüge bei Buchung freitagmorgens am günstigsten

Bei Flugverspätung: alle Tarife im CHECK24-Reiseversicherungsvergleich mit gratis Lounge-Zugang

Wer in den Sommerferien in den Urlaub fliegt, muss dafür mehr bezahlen als vor einem Jahr. Im Durchschnitt zahlen Reisende dieses Jahr knapp 17 Prozent mehr für Hin- und Rückflug zu den 30 beliebtesten Destinationen als in den Sommerferien 2022. Das geht aus einer Betrachtung aller über CHECK24 gebuchten Flüge hervor.Deutlich teurer als vor einem Jahr sind z. B. Flugtickets nach Bangkok. Sie kosten durchschnittlich 53 Prozent mehr als im Sommer 2022. Statt 718 Euro zahlen Passagier*innen in diesem Jahr 1.096 Euro. Einen großen Preisanstieg gab es auch für Flüge nach Rom. Hier sind die Ticketpreise im Schnitt von 163 Euro auf 235 Euro gestiegen. Das ist ein Plus von 44 Prozent., sagt Christian Meier, Geschäftsführer Flug bei CHECK24.Doch nicht zu allen Zielen sind die Preise gleichermaßen stark gestiegen. Wen es z. B. an die kroatische Adria zieht, zahlt im Vergleich zu den Sommerferien des Vorjahres nur knapp zehn Prozent mehr. Ähnliche moderate Preisanstiege verzeichnen auch Flüge nach Istanbul, Faro oder Edinburgh. Flüge nach Las Vegas sind in diesem Jahr im Schnitt sogar sechs Prozent günstiger als 2022.Eine Betrachtung aller Flugbuchungen 2023 über CHECK24 zeigt: Der für Langstrecken günstigste Buchungszeitpunkt ist im Durchschnitt freitagmorgens. Hier sind Langstreckenflüge im Schnitt elf Prozent günstiger als an anderen Tagen. Für innerdeutsche Flüge waren Buchungen am Samstag oder Sonntag günstiger als unter der Woche. Trotzdem gilt: Zu jedem Zeitpunkt kann es Schnäppchen geben. Preise zu vergleichen, lohnt sich.Alle Kund*innen, die über den CHECK24-Reiseversicherungsvergleich eine Reiseversicherung abschließen, bekommen bei einer Flugverspätung exklusiven Lounge-Zugang an weltweit über 1.100 Flughäfen. So geht’s: Einfach die jeweilige Flugnummer im CHECK24-Kundenkonto hinterlegen und ab 60 Minuten Flugverspätung den kostenlosen Zugang zur Lounge am Flughafen nutzen. Den passenden Zugangscode gibt es per E-Mail, SMS und hinterlegt im Kundenkonto. Der Zugang gilt für bis zu sieben Reisende.