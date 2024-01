Ratenkreditsummen in Großstädten im Schnitt neun Prozent niedriger als 2022

Summen bei Ratenkrediten in München durchschnittlich 5.079 Euro höher als in Leipzig

Im Bundesdurchschnitt werden Kredite in Höhe von 13.525 Euro benötigt

Münchner*innen nehmen 14 Prozent häufiger ein Darlehen auf als der Bundesdurchschnitt

Kreditnehmer*innen in den 20 größten deutschen Städten liehen 2023 mit 13.525 Euro neun Prozent weniger Geld von der Bank als im Jahr zuvor.Im Großstadtvergleich sanken die Kreditsummen am stärksten in Bielefeld (-15 Prozent), Wuppertal (-14 Prozent) und Bochum (minus zwölf Prozent).sagt Dr. Stefan Eckhardt, Geschäftsführer Kredite bei CHECK24.Münchner*innen leihen sich die höchsten Summen von ihrer Bank. In den vergangenen zwölf Monaten schlossen sie Ratenkredite in Höhe von durchschnittlich 16.458 Euro ab. Im Vergleich der 20 größten deutschen Städte sind das 45 Prozent mehr als in Leipzig (11.379 Euro), wo die geringsten Kreditsummen geliehen werden.Auch in Stuttgart (15.235 Euro) und Frankfurt am Main (15.209 Euro) nehmen Verbraucher*innen vergleichsweise hohe Kreditsummen auf. In Leipzig (11.379 Euro), Dresden (11.401 Euro) und Bielefeld (11.909 Euro) benötigen Kund*innen die niedrigsten Summen von der Bank.sagt Dr. Stefan Eckhardt.In Hamburg, Duisburg und München schließen Verbraucher*innen neben den höchsten Darlehenssummen auch besonders häufig einen Ratenkredit ab. Der entsprechende Indexwert liegt 14 Prozent über dem Bundesdurchschnitt.In Wuppertal (plus elf Prozent) und Dortmund (plus zehn Prozent) leihen sich Verbraucher*innen ebenfalls häufiger Geld als der Durchschnitt Deutschlands.Münsteraner*innen schließen 25 Prozent seltener ein Darlehen ab als im Bundesschnitt. Das gilt auch für Kreditnehmer*innen aus Dresden (-24 Prozent) und Bonn (-23 Prozent).CHECK24 ermöglicht die komplett digitale Aufnahme eines Kredits. Die eigenhändige Unterschrift und das postalische Verschicken des Kreditvertrags an die Bank sind damit nicht mehr nötig. Auch die Identitätsprüfung geschieht von zu Hause aus per digitalem Ident-Verfahren – das ist bequem und sicher.Bei allen Fragen zu Konsumentenkrediten beraten über 300 CHECK24-Kreditexpert*innen an sieben Tagen die Woche persönlich per Telefon oder E-Mail.