Pauschalreise: Side & Alanya in den Herbstferien am beliebtesten

Mallorca ist die Lieblingsinsel der Deutschen vor Kreta und Fuerteventura

Höhere Nachfrage für tunesische Regionen im Vergleich zum Vorjahr – kaum Preisanstiege

FOCUS-Money: CHECK24 ist bestes Online-Reisebüro

Türkei und Spanien sind auch in diesem Jahr die beliebtesten Urlaubsziele der Deutschen in den Herbstferien. Das zeigt eine Untersuchung aller über CHECK24 gebuchten Pauschalreisen für die Herbstferien.Die Regionen Side und Alanya werden am häufigsten von den CHECK24-Kund*innen gebucht. Mit im Schnitt 90 Euro pro Tag und Person zahlen Verbraucher*innen dort verhältnismäßig wenig für Hotel inklusive Flug. Am zweithäufigsten reisen Urlauber*innen in den Herbstferien nach Mallorca. Die spanische Insel ist mit einem durchschnittlichen Tagespreis von 110 Euro knapp 22 Prozent teuer als Side und Alanya, bleibt jedoch die Lieblingsinsel der Deutschen.sagt Martin Zier, Geschäftsführer Pauschalreise bei CHECK24.Die gestiegene Nachfrage sorgt für höhere Preise. Am deutlichsten ist der Preisanstieg für Pauschalreisen nach Mallorca – im Vergleich zum Vorjahr zahlen Reisende 18 Prozent mehr. Am geringsten ist die Preisveränderung in Monastir (plus drei Prozent) und Gran Canaria (plus sechs Prozent).Besonders hoch ist die Nachfrage 2023 im Vergleich zu 2022 für tunesische Regionen. Damit schafft es die Mittelmeerregion Monastir dieses Jahr in die Top 15 der beliebtesten Pauschalreiseziele, nach einem Platz außerhalb der Top 20 im vergangenen Jahr. Aber auch die Region Hammamet und die Insel Djerba verzeichnen dieses Jahr zu den Herbstferien eine große Beliebtheit. Die Preissteigerungen sind trotzdem nur moderat. Pauschalreisen auf die Insel Djerba sind 2023 sogar sieben Prozent günstiger als noch 2022.CHECK24 ist das beste Online-Reisebüro. Zu diesem Ergebnis kommen ServiceValue und DEUTSCHLAND TEST im Auftrag von FOCUS-MONEY.Damit setzt sich das Münchner Vergleichsportal gegen die Wettbewerber HolidayCheck und Expedia durch.Untersucht wurden die Kategorien Produktauswahl, Internet-Auftritt, Buchungsprozess, Preis-Leistungs-Verhältnis und Kundenservice. CHECK24 konnte besonders bei der Produktauswahl, dem Internet-Auftritt und dem Kundenservice überzeugen und erhielt insgesamt das Prädikat „sehr gut“.Bei sämtlichen Fragen rund um die Reisebuchung beraten über 300 CHECK24-Reiseexpert*innen persönlich per Telefon, Chat oder E-Mail. Zudem werden CHECK24-Kund*innen in vielen Serviceanliegen rund um die Uhr durch unseren digitalen Reiseassistenten unterstützt. Im Online-Kundenkonto haben Urlauber*innen zu jeder Zeit und an jedem Ort alle Reiseunterlagen auf einen Klick verfügbar.