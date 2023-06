PS-Atlas: Im Süden Deutschlands fahren die Autos mit den stärksten Motoren

Pkw in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen am schwächsten motorisiert

Durchschnittliche Motorleistung in den vergangen fünf Jahren um acht Prozent gestiegen

Männer fahren im Schnitt Autos mit 21 PS mehr als Frauen

In Bayern fahren die Autos mit den meisten PS. Im Schnitt sind dort Pkw mit 143 PS unterwegs – mehr als in jedem anderen Bundesland. Das geht aus über CHECK24 abgeschlossenen Kfz-Versicherungen hervor.Auch in Baden-Württemberg fahren starke Motoren – mit durchschnittlich 140 PS.Am wenigsten Pferdestärken haben Autos in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen (jeweils Ø 132 PS). Die Fahrzeuge haben dort im Schnitt sieben Prozent weniger Motorleistung als in Bayern., sagt Michael Roloff, Geschäftsführer Kfz-Versicherung bei CHECK24.Insgesamt steigt die Motorleistung auf deutschen Straßen seit Jahren kontinuierlich. Während 2017 Fahrzeuge mit durchschnittlich 126 PS versichert wurden, waren es 2022 durchschnittlich 136 PS. Das ist ein Plus von acht Prozent in fünf Jahren.Männer sind mit den deutlich höher motorisierten Fahrzeugen unterwegs als Frauen. Fahrerinnen versichern über CHECK24 Autos mit einer durchschnittlichen Motorleistung von 122 PS, die Pkw von männlichen Autofahrern haben hingegen im Schnitt 143 PS – das ist ein Plus von 18 Prozent.Verbraucher*innen der Altersgruppe 30 bis 49 Jahre fahren im Vergleich zu anderen Altersgruppen die am höchsten motorisierten Fahrzeuge – im Schnitt 138 PS. Über 80-Jährige versichern Pkw mit der geringsten Motorstärke. Diese Altersgruppe fährt Autos mit durchschnittlich 123 PS.Bei allen Fragen rund um die Kfz-Versicherung beraten die CHECK24-Versicheurngsexpert*innen persönlich per Telefon, Chat oder E-Mail. Zudem werden CHECK24-Kund*innen in vielen Serviceanliegen rund um die Uhr durch unseren Chatbot unterstützt. In ihrem persönlichen Versicherungscenter verwalten Kund*innen ihre Versicherungsverträge – unabhängig davon, bei wem sie diese abgeschlossen haben. Sie profitieren dadurch von automatischen Preis- und Leistungschecks und können so ihren Versicherungsschutz einfach optimieren und gleichzeitig sparen.