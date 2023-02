Neuwert von Pkw in Bayern zehn Prozent höher als im Saarland

Neuwert von Autos in Deutschland beträgt im Schnitt 29.194 Euro

Kfz von Männern haben 5.000 Euro höheren Neuwert als Pkw von Frauen

Kaskoschutz inkl. Neuwertversicherung ersetzt Kaufpreis bei Totalschaden oder Diebstahl

Menschen aus Bayern fahren die wertvollsten Autos – zumindest dem Fahrzeugneuwert nach. Das ergab eine Betrachtung aller 2022 über CHECK24 abgeschlossenen Kfz-Versicherungen. Die in Bayern versicherten Pkw haben einen durchschnittlichen Neuwert von 30.766 Euro. Im Saarland kosteten Fahrzeuge neu im Schnitt nur 28.077 Euro. Damit sind Fahrzeuge in Bayern rund zehn Prozent mehr wert als im Saarland.Ebenfalls hochwertige Kfz sind in Baden-Württemberg (29.809 Euro) und Hessen (29.640 Euro) versichert. Die im Schnitt günstigsten Autos sind nach dem Saarland in Sachsen (28.148 Euro) und Berlin (28.246 Euro) unterwegs. Der durchschnittliche Fahrzeugneuwert in Deutschland liegt bei 29.194 Euro. Im Westen Deutschlands sind die Fahrzeuge im Schnitt drei Prozent mehr wert als im Osten.sagt Michael Roloff, Geschäftsführer Kfz-Versicherungen bei CHECK24.Zwischen dem Fahrzeugneuwert von Männern und Frauen gibt es deutliche Unterschiede. Frauen versichern Autos mit einem durchschnittlichen Neuwert von 25.642 Euro, Pkw von Männern sind im Schnitt 30.965 Euro wert. Das entspricht einem Unterschied von rund 5.000 Euro bzw. 21 Prozent.Der Fahrzeugneuwert dient Kfz-Versicherern als eines von rund 50 Merkmalen zur Bestimmung der Tarifpreise. Aus ihm errechnet sich auch der Zeitwert bzw. Wiederbeschaffungswert, der mit zunehmendem Alter des Fahrzeugs abnimmt.Fahrzeughalter*innen können ihren Kaskoschutz um eine Neuwertversicherung erweitern. Bei einem Totalschaden (Vollkasko) oder nach dem Diebstahl des Pkw (Teilkasko) bekommen sie von ihrer Versicherung den Kaufpreis (Neuwert) ersetzt.Verbraucher*innen finden bei CHECK24 Kfz-Versicherungstarife, die eine Neuwertversicherung bis zu 36 Monate nach Erstzulassung des Pkw anbieten. Danach gilt ein Auto nicht mehr als Neuwagen.Nach Ablauf der Neuwertversicherung zahlt die Kaskoversicherung im Schadensfall nur den Wiederbeschaffungswert für das Auto. Bei diesem Betrag werden das Alter und die Abnutzung des Pkw bei der Bewertung berücksichtigt.Bei allen Fragen rund um die Kfz-Versicherung helfen die CHECK24-Versicherungsexpert*innen im persönlichen Vorstellungsgespräch per E-Mail, Chat oder Telefon. Zudem werden CHECK24-Kund*innen in vielen Serviceanliegen rund um die Uhr durch unseren Chatbot unterstützt. In ihrem persönlichen Versicherungscenter verwalten Kund*innen ihre Versicherungsverträge – unabhängig davon, bei wem sie diese abgeschlossen haben. Sie profitieren von automatischen Beitrags- und Leistungschecks und können so ihren Versicherungsschutz einfach optimieren und gleichzeitig sparen.