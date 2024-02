Mülheim an der Ruhr ist Deutschlands SUV-Hochburg

Potsdam nur noch auf dem zweiten Platz, Leverkusen auf Platz drei

Top Ten: SUV-Anteil in Frankfurt a. M. und Leverkusen seit 2022 am stärksten gewachsen

50 größte Städte: Anteil der Geländewagen in Erfurt und Gelsenkirchen am meisten gesunken

Aktuell wird über höhere Parkgebühren für Sport Utility Vehicle (SUV) in Innenstädten debattiert. Die meisten Geländewagen wurden 2023 in Mühlheim versichert. Damit ist die Stadt am Rhein Deutschlands neue SUV-Hochburg. 18,6 Prozent aller dort über CHECK24 versicherten Pkw sind SUV.2022 führte noch Potsdam das Ranking mit dem größten SUV-Anteil an. Aber auch 2023 wurden viele geländefähige Fahrzeuge von Potsdamer*innen versichert. Die brandenburgische Landeshauptstadt liegt mit einem SUV-Anteil von 17,7 Prozent auf dem zweiten Platz. Auch in Leverkusen fahren viele Sportgeländewagen (17,6 Prozent).Unter den 50 größten Städten ist der Anteil an SUV in Gelsenkirchen (10,6 Prozent) am geringsten. Zum Spitzenreiter Mühlheim ist dies ein Unterschied von 75 Prozent. Damit müssten sich die Gelsenkirchener*innen am wenigsten Gedanken über höhere Parkgebühren machen. Auch in Saarbrücken und Oldenburg entscheiden sich die Autofahrer*innen vergleichsweise selten für einen SUV., sagt Michael Roloff, Geschäftsführer für Kfz-Versicherungen bei CHECK24.Der SUV-Anteil ist in den Top Ten in Frankfurt a. M. am meisten gewachsen – um fast zwölf Prozent. Dadurch steht Frankfurt 2023 vier Plätze weiter oben im Ranking. Auch in Leverkusen ist der Anteil an Sportgeländewagen 2023 deutlich gestiegen (+11,4 Prozent). Leverkusen ist im Vergleich zu 2022 im Ranking drei Plätze weiter oben und hat München von Platz drei verdrängt.Die Betrachtung der 50 größten Städte zeigt, dass der SUV-Anteil in Kiel und Osnabrück mit Abstand am stärksten angestiegen ist. Im Vergleich zu 2022 ist der Anteil an geländefähigen Fahrzeugen in Kiel um 27,2 Prozent gestiegen. In Osnabrück gab es einen Anstieg von 26,2 Prozent.Während es in den Top Ten keine Stadt gibt, in der der SUV-Anteil gesunken ist, sieht dies in der Betrachtung der 50 größten deutschen Städte anders aus. In Erfurt hat sich der Anteil an Geländelimousinen seit 2022 um elf Prozent verringert. Auch in Gelsenkirchen wurden 2023 anteilig weniger SUV versichert als 2022 (-8,6 Prozent).Das SUV-Wachstum ist deutschlandweit 2023 leicht abgeschwächt. Im Vergleich zu 2022 ist der SUV-Anteil 2023 nur um ein Prozent gestiegen. In den vergangenen zehn Jahren zuvor war der Anstieg meist zweistellig.Bei allen Fragen rund um die Kfz-Versicherung beraten die CHECK24-Versicherungsexpert*innen persönlich per Telefon, Chat oder E-Mail. Zudem werden CHECK24-Kund*innen in vielen Serviceanliegen rund um die Uhr durch unseren Chatbot unterstützt. In ihrem persönlichen Versicherungscenter verwalten Kund*innen ihre Versicherungsverträge – unabhängig davon, bei wem sie diese abgeschlossen haben. Sie profitieren dadurch von automatischen Preis- und Leistungschecks und können so ihren Versicherungsschutz einfach optimieren und gleichzeitig sparen.