Mit sechs Finanzvorsätzen Tausende Euro im Jahr 2024 sparen

Wechsel des Girokontos spart im Beispiel 216 Euro pro Jahr

Mit Festgeld ist ein Zinsertrag von 4.285 Euro innerhalb von 36 Monaten möglich

Baufinanzierungsvergleich bringt Einsparungen von fast 87.000 Euro

Über die Hälfte der Deutschen hat sich für das neue Jahr vorgenommen, Geld einzusparen.Dieser Neujahrsvorsatz lässt sich mit wenig Aufwand umsetzen. Bei Konten und Kreditkarten zahlen Verbraucher*innen oft unnötig hohe Zinsen und Gebühren. Zudem lassen viele Kund*innen die Zinserträge durch Tages- und Festgelder liegen. Diese sechs Finanzvorsätze bringen 2024 einige Tausend Euro.Den Dispokredit zu nutzen, ist bequem, aber auch teuer. Verbraucher*innen, die stattdessen einen Ratenkredit aufnehmen, sparen viel Geld: Der durchschnittliche Dispozins liegt aktuell bei 11,43 Prozent eff. p. a.Für die Dispoablöse durch einen Ratenkredit in Höhe von 3.000 Euro über eine Laufzeit von 36 Monaten zahlten CHECK24-Kund*innen im Schnitt 7,23 Prozent eff. p. a.Das bedeutet eine Ersparnis von 194 Euro gegenüber dem Dispokredit.Viele Banken erheben Kontoführungsgebühren für Girokonten, dabei bieten gerade Direktbanken kostenlose Girokonten an. Hier lässt sich mit einem Wechsel ein Betrag von bis zu 216 Euro im Jahrsparen.Eine Kreditkarte kann nicht nur mit einer Jahresgebühr Kosten verursachen, auch beim Bargeld abheben oder Bezahlen im Ausland lohnt sich der Blick auf die Gebühren. Eine Auswertung zeigt, dass im Jahr bis zu 99 Euro Ersparnismöglich sind. Hier kommt es vor allem darauf an, wozu Karteninhaber*innen die Kreditkarte nutzen möchten und welche Zusatzleistungen ihnen wichtig sind. Ein Vergleich lohnt sich in jedem Fall.Geld, das auf einem unverzinsten Girokonto liegt, verliert durch die Inflation an Wert. Jährlich verzichten Verbraucher*innen durch unverzinste Geldanlagen auf 6,3 Milliarden Euro. Liegt eine Summe von 10.000 Euro für zwölf Monate mit einem derzeit möglichen effektiven Jahreszins von 3,92 Prozent p. a.auf einem Tagesgeldkonto, bringt das einen Zinsertrag von 392 Euro. Verbraucher*innen verfügen trotzdem täglich über das Geld.Mit Festgeldkonten können Anleger*innen auf lange Sicht mit hohen Renditen planen. Aktuell ist ein Zinssatz von 4,55 Prozent für dreijähriges Festgeld möglich. Mit einem Anlagebetrag von 30.000 Euro sind das knapp 4.285 Euro Zinsertrag in 36 Monaten. Nachdem die Inflation im November bei 3,2 Prozentlag, lassen sich damit wieder reale Erträge erzielen.Die Zinsunterschiede für Baufinanzierungsvorhaben bei verschiedenen Banken sind hoch. Vergleichen Kund*innen Angebote lassen sich Tausende Euro sparen. Das zeigt eine Beispielauswertung von CHECK24: Für eine Baufinanzierung in Höhe von 300.000 Euro liegt der günstigste Sollzins bei 2,9 Prozent. Die teuerste Bank bietet einen Sollzins in Höhe von 6,54 Prozent. Das bedeutet einen relativen Zinsunterschied von knapp 126 Prozent und 86.885 Euro geringere Zinskosten am Ende der Zinsbindung.Bei sämtlichen Fragen rund um das Thema Finanzen beraten die CHECK24-Experten*innen für Kredite, Kreditkarten und Konten sowie Baufinanzierung an sieben Tagen die Woche.CHECK24-Kreditkartenvergleich, Jahresgebühr Barclays Platinum Double 99 Euro, abgerufen am 28.11.2023