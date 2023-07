Mit der richtigen Auslandskrankenversicherung in den Sommerurlaub

Leistungsstarke Tarife für Singles ab 9,50 Euro pro Jahr, für Reisende mit Kindern für unter 20 Euro

Jede*r Zweite bucht Auslandskrankenversicherung maximal eine Woche vor Reisebeginn

Reisende über 60 Jahre zahlen meist das doppelte – vergleichen der Tarife umso wichtiger

Wer im Sommer verreist, sollte vorab eine Auslandskrankenversicherung abschließen. Diese übernimmt die Behandlungskosten, die im Falle einer notwendigen Behandlung im und durch den Rücktransport aus dem Ausland anfallen. Da diese Kosten immens hoch sein können, schützt diese Versicherung vor einem möglichen finanziellen Ruin.Viele Tarife decken jedoch nicht alle Kosten ab, die bei der medizinischen Behandlung im Ausland entstehen.CHECK24 hat eine Übersicht von leistungsstarken Versicherungstarifen erstellt, mit denen Verbraucher*innen bedenkenlos in den Urlaub starten können. Eine Auslandskrankenversicherung muss nicht teuer sein: Ausreichenden Schutz für Alleinreisende gibt es bereits ab 9,50 Euro jährlich und für Reisende mit Kindern ab 19,80 Euro im Jahr.Eine Auslandskrankenversicherung kann auch kurzfristig abgeschlossen werden. Eine Auswertung aller 2022 über CHECK24 abgeschlossener Auslandskrankenversicherungen zeigt, dass 52 Prozent der Kund*innen bis maximal eine Woche vor Reisebeginn einen Tarif zur Absicherung von Krankheiten und Unfällen während der Reise abgeschlossen haben. Knapp 20 Prozent entschieden sich am Tag vor der Reise oder am Reisetag, eine Auslandskrankenversicherung zu buchen. Viele Versicherer auf CHECK24 bieten eine sofortige Bestätigung des Versicherungsschutzes. Reisende erhalten am Tag des Abschlusses den Versicherungsschein per Mail oder finden ihn im persönlichen Versicherungscenter.Reisende, die älter als 60 Jahre sind, sollten in jedem Fall die Auslandskrankenversicherungstarife vergleichen. Versicherungen bieten ihre Standard-Tarife nur bis zu einer bestimmten Altersgrenze an. Diese Grenze ist jedoch je nach Versicherung unterschiedlich. Senior*innen, die oberhalb der Altersgrenze liegen, zahlen mehr für die Absicherung im Ausland. Bei einem laufenden Versicherungsvertrag werden Senior*innen beim Überschreiten der Altersgrenze von ihrer Versicherung informiert und haben bei Kostensteigerung ein Sonderkündigungsrecht., sagt Christopher Pommerenke, Managing Director Reiseversicherungen bei CHECK24.Auch Privatversicherte und Versicherte, die durch ihre Kreditkarte oder der Mitgliedschaft in einem Autoclub eine Auslandskrankenversicherung haben, sollten ihre Tarifleistungen überprüfen. Häufig werden nicht alle Kosten übernommen oder es besteht eine Selbstbeteiligung. Verbraucher*innen können dann eine eigene Auslandskrankenversicherung abschließen, die leistungsstärker ist.Eine wichtige Leistung von Auslandskrankenversicherungen ist die Kostenübernahme essenzieller medizinischer Behandlungen. Dazu zählen ambulante und stationäre Versorgung, provisorischer Zahnersatz, Behandlung von Sportverletzungen und Erstattung notwendiger Hilfsmittel. Auch die Such- und Bergungskosten sollten von der Auslandskrankenversicherung abgedeckt sein.“, sagt Christopher Pommerenke.Eine Auslandskrankenversicherung sollte einen Rücktransport auch übernehmen, wenn dieser nicht nur medizinisch erforderlich ist, sondern auch sinnvoll. Das bedeutet, dass der medizinische Notfall im Ausland zwar ausreichend versorgt werden kann, jedoch davon auszugehen ist, dass es im gewohnten Umfeld zur schnelleren Genesung kommt.Reisende sollten bei der Auslandskrankenversicherung Tarife mit Jahresschutz wählen, und nicht nur die einzelne Reise versichern. Je nach Tarif ist die Dauer der Absicherung je Reise unterschiedlich und reicht von 56 bis 65 Tage. Für Reisen, die länger als 70 Tage dauern, gibt es spezielle Auslandskrankenversicherungen.Alle Kund*innen, die über den CHECK24-Reiseversicherungsvergleich eine Reiseversicherung abschließen, bekommen bei einer Flugverspätung exklusiven Lounge-Zugang an weltweit über 1.100 Flughäfen. So geht’s: Einfach die jeweilige Flugnummer im CHECK24-Kundenkonto hinterlegen und ab 60 Minuten Flugverspätung den kostenlosen Zugang zur Lounge am Flughafen nutzen. Den passenden Zugangscode gibt es per E-Mail, SMS und hinterlegt im Kundenkonto. Der Zugang gilt für bis zu sieben Reisende.