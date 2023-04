Mietwagen: Preise steigen in den Sommerferien um bis zu 41 Prozent

Günstige Leihautos gibt es in Südafrika, der Türkei und Spanien

Mietwagen an Pfingsten nur 16 Prozent teurer als im Jahresmittel

In den Sommerferien steigen die Mietwagenpreise in den beliebtesten Reiseländern. Im Durchschnitt werden pro Tag für ein Leihauto bis zu 79 Euro fällig, das sind 41 Prozent mehr als der Jahresdurchschnitt (56 Euro) für alle Reisedestinationen.Vergleichsweise geringe Preissteigerungen gab es 2022 in den Sommerferien in Südafrika (+15 Prozent), USA und Deutschland (jeweils +18 Prozent). In Südafrika lagen die Tagespreise für ein Leihauto in den Sommerferien im Maximum bei 45 Euro. Trotz hoher Preissteigerungen für Mietwagen in der Türkei und Spanien sind die Tagesmieten dort vergleichsweise günstig. In der Türkei bezahlten Reisende pro Tag bis zu 56 Euro und in Spanien bis zu 62 Euro.sagt Dr. Andreas Schiffelholz, Geschäftsführer Mietwagen bei CHECK24Zu den Pfingstferien steigen die Kosten für ein Leihauto nicht so stark wie im Sommer. Der Durchschnittspreis über alle Reiseländer liegt mit 65 Euro nur 16 Prozent über dem Jahresdurchschnitt. Geringe Preissteigerungen gibt es für Mietwagen in der Türkei (+6 Prozent) und Deutschland (+9 Prozent). Vergleichsweise günstige Leihwagen finden Verbraucher*innen in der Türkei (35 Euro) und Griechenland (40 Euro).sagt Dr. Andreas SchiffelholzBei allen Fragen zu Buchung, Abholung und Rückgabe beraten die CHECK24-Mietwagenexpert*innen an sieben Tagen die Woche persönlich per Telefon oder E-Mail. Über das Vergleichsportal gebuchte Leihwagen können im digitalen Kundenkonto bis 24 Stunden vor Abholung kostenfrei storniert werden. Stiftung Warentest (Ausgabe 1/2023) hat CHECK24 als bestes Mietwagenportal mit der Gesamtnote GUT (1,9) ausgezeichnet.