Kfz-Versicherung: Werkstattbindung elf Prozent günstiger als freie Werkstattwahl

Kfz-Versicherer verlangen bei vereinbarter Werkstattbindung durchschnittlich elf Prozent weniger Versicherungsbeitrag als bei Tarifen mit freier Werkstattwahl. Je nach Tarif werden sogar bis zu 31 Prozent weniger fällig.Die Kfz-Versicherungsbeiträge sind aktuell um elf Prozent teurer als noch im Vorjahr. Allerdings hat der Preiskampf der Kfz-Versicherer begonnen: Im Vergleich zum Sommer sind die Preise der Kfz-Versicherung bereits um 16 Prozent gesunken., sagt Michael Roloff, Geschäftsführer Kfz-Versicherung bei CHECK24.Bei der Werkstattbindung verpflichten sich Verbraucher*innen im Schadenfall ihr Fahrzeug nur in vom Versicherer bestimmten Werkstätten reparieren zu lassen.Die Option Werkstattbindung gilt nur bei Schäden am eigenen Auto. Somit greift die Werkstattbindung der Kfz-Versicherung lediglich im Fall eines Kaskoschadens.Durch die Werkstattbindung sind die Kfz-Versicherungsbeiträge für Kund*innen meist günstiger als bei der freien Werkstattwahl. Außerdem haben Verbraucher*innen meist Anspruch auf einen Leihwagen für die Zeit der Reparatur und eine längere Garantie auf die durchgeführten Instandhaltungen.sagt Michael RoloffIst der Pkw finanziert bzw. ein Leasingwagen sollte kein Vertrag mit Werkstattbindung gewählt werden. Bei den meisten Leasingfahrzeugen muss die Reparaturen in einer Markenwerkstatt durchgeführt werden. Wird die Instandsetzung nicht durch den autorisierten Fachbetrieb des Herstellers durchgeführt, kann die Herstellergarantie erlöschen.Im Kfz-Versicherungsrechner von CHECK24 können Verbraucher*innen ganz einfach nach Tarifen mit freier Werkstattwahl oder Werkstattbindung filtern.CHECK24 ist sowohl in einer Untersuchung des FUNKE Verbrauchermagazins IMTESTals auch vom Deutschen Kundeninstitut (DKI) im Auftrag von €uro am Sonntagals Testsieger ausgezeichnet worden. Das Münchner Vergleichsportal hat den besten Vergleich für Kfz-Versicherungen.Bei allen Fragen rund um die Kfz-Versicherung beraten die CHECK24-Versicherungsexpert*innen persönlich per Telefon, Chat oder E-Mail. Zudem werden CHECK24-Kund*innen in vielen Serviceanliegen rund um die Uhr durch unseren Chatbot unterstützt. In ihrem persönlichen Versicherungscenter verwalten Kund*innen ihre Versicherungsverträge – unabhängig davon, bei wem sie diese abgeschlossen haben. Sie profitieren dadurch von automatisierten Preis- und Leistungschecks und können so ihren Versicherungsschutz einfach optimieren und gleichzeitig sparen.