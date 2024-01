Kfz-Versicherung: Wer darf hinter das Steuer?

Beliebiger Fahrerkreis verdreifacht Kfz-Versicherungsbeitrag

Bei falschen Angaben drohen Beitragsanpassungen und Vertragsstrafen

Jährliche Zahlweise lohnt sich – Kfz-Versicherungsbeitrag um zehn Prozent geringer

Jedes Auto in Deutschland muss eine Haftpflichtversicherung haben. Das Auto fahren dürfen nur die Personen, die im Kfz-Versicherungsvertrag angegeben sind. Fahrberechtigte können entweder namentlich benannt oder über ihre familiäre Zugehörigkeit angegeben werden, z.B. Ehepartner*innen oder volljährige Kinder. Versicherungsnehmer*innen können zusätzlich einen größeren Fahrerkreis mittels Altersspanne eintragen – dann dürfen alle in dieser Altersspanne den Pkw lenken.Doch je mehr Personen den Pkw fahren dürfen, desto teurer wird die Kfz-Versicherung. Ein beliebiger Fahrerkreis lässt den Beitrag für die Kfz-Versicherung im Schnitt um 204 Prozent steigen.sagt Michael Roloff, Geschäftsführer Kfz-Versicherung bei CHECK24.Wird ein Unfall von einer Person verursacht, die nicht im Vertrag genannt ist, zahlt die gesetzliche Haftpflichtversicherung trotzdem. Dennoch kann das für Versicherungsnehmer*innen teuer werden.Bei Falschangaben berechnet der Versicherer den Beitrag für das betreffende Versicherungsjahr neu und fordert den Differenzbetrag nach. Je nach Versicherung können zusätzlich Vertragsstrafen fällig werden. Diese können in Höhe eines Jahresbeitrages ausfallen. Auch die Person am Steuer kann im Nachhinein von der Versicherung belangt werden – bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz auch in voller Schadenhöhe.Notfälle sind bei dieser Regelung aber ausgenommen: Zum Beispiel, wenn eine dritte Person das Steuer übernimmt, weil die Halterin oder der Halter auf der Autobahn Kreislaufprobleme bekommt.sagt Michael Roloff.Verbraucher*innen, die ihre Versicherungsbeiträge jährlich begleichen, profitieren von günstigeren Konditionen.Wer bei der Kfz-Versicherung den gesamten Jahresbeitrag auf einmal überweist, zahlt beim identischen Vertrag im Schnitt zehn Prozent weniger als bei monatlicher Zahlung.sagt Michael Roloff.Bei allen Fragen rund um die Kfz-Versicherung beraten die CHECK24-Versicherungsexpert*innen persönlich per Telefon, Chat oder E-Mail. Zudem werden CHECK24-Kund*innen in vielen Serviceanliegen rund um die Uhr durch unseren Chatbot unterstützt. In ihrem persönlichen Versicherungscenter verwalten Kund*innen ihre Versicherungsverträge – unabhängig davon, bei wem sie diese abgeschlossen haben. Sie profitieren dadurch von automatisierten Preis- und Leistungschecks und können so ihren Versicherungsschutz einfach optimieren und gleichzeitig sparen.