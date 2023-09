In Thüringen fahren die neusten Autos – im Saarland die ältesten

Fahrzeuge in Thüringen sind durchschnittlich 9,6 Jahre alt, im Saarland im Schnitt 11,0 Jahre

Autos auf deutschen Straßen werden immer älter – Bundesdurchschnitt liegt bei 10,4 Jahre

Die neusten Fahrzeuge sind in Thüringen unterwegs. Die Fahrzeuge sind dort im Schnitt 9,6 Jahren alt.Auch in Brandenburg (Ø 9,9 Jahre) und Bayern (Ø 10,0 Jahre) fahren vergleichsweise neue Pkw.Am ältesten sind hingegen die Autos im Saarland. Mit durchschnittlich 11,0 Jahren sind die Pkw der Saarländer*innen 15 Prozent älter als die Fahrzeuge der Autofahrer*innen in Thüringen.Auch in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen sind Fahrzeuge vergleichsweise alt (jeweils Ø 10,7 Jahre).sagt Michael Roloff, Geschäftsführer Kfz-Versicherungen bei CHECK24.Die Fahrzeuge der CHECK24-Kund*innen werden immer älter. Im Bundesdurchschnitt sind die Autos 2022 auf deutschen Straßen 10,4 Jahre alt. 2021 waren die Pkw noch durchschnittlich 10,0 Jahre alt und vor fünf Jahren lag das Durchschnittsalter bei 9,3 Jahren. Das ist ein Plus von zwölf Prozent seit 2017.Die Betrachtung der Altersgruppen zeigt, dass unter 20-Jährige die ältesten Autos haben. Mit im Schnitt 14,2 Jahren sind die Fahrzeuge in dieser Altersgruppe 54 Prozent älter als die Pkw von über 60-Jährigen (Ø 9,2 Jahre). Autofahrer*innen, die 60 Jahre und älter sind, versichern die neusten Fahrzeuge.Bei allen Fragen rund um die Kfz-Versicherung beraten die CHECK24-Versicherungsexpert*innen persönlich per Telefon, Chat oder E-Mail. Zudem werden CHECK24-Kund*innen in vielen Serviceanliegen rund um die Uhr durch unseren Chatbot unterstützt. In ihrem persönlichen Versicherungscenter verwalten Kund*innen ihre Versicherungsverträge – unabhängig davon, bei wem sie diese abgeschlossen haben. Sie profitieren dadurch von automatischen Preis- und Leistungschecks und können so ihren Versicherungsschutz einfach optimieren und gleichzeitig sparen.