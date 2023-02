In Deutschland sind Kfz-Halter*innen im Schnitt 11.085 Kilometer p. a. unterwegs

Kfz-Versicherung: Am weitesten fahren Autos aus Mecklenburg-Vorpommern

Durchschnittliche Fahrleistung sinkt seit 2017 um knapp sieben Prozent

ntv & DISQ: CHECK24 bietet die günstigsten Preise bei Kfz-Versicherungen

Im Bundesdurchschnitt legen Pkw-Halter*innen nach eigenen Angaben 11.085 Kilometer pro Jahr mit ihrem Pkw zurück. CHECK24-Kund*innen aus Mecklenburg-Vorpommern fahren im Durchschnitt sogar 12.343 Kilometer im Jahr. Fahrer*innen aus keinem anderen Bundesland legen so lange Strecken zurück. Berliner*innen fahren am wenigsten – lediglich 9.326 Kilometer pro Jahr und damit knapp ein Viertel weniger.Halter*innen aus den Stadtstaaten sind mit ihren Pkws weniger unterwegs als Kund*innen aus den Flächenländern. Im Kfz-Versicherungsvergleich geben sie im Schnitt knapp 1.500 Kilometer weniger Jahresfahrleistung an als Bewohner*innen der Flächenländer., sagt Michael Roloff, Geschäftsführer Kfz-Versicherungen bei CHECK24.Autofahrer*innen sind von Jahr zu Jahr weniger mit ihrem Auto unterwegs. Im Jahr 2017 gaben CHECK24-Kund*innen bei Abschluss einer Kfz-Versicherung noch durchschnittlich 11.888 Kilometer jährliche Fahrleistung an. Seitdem sinkt sie kontinuierlich. Im Jahr 2022 fuhren Pkw-Halter*innen nach eigenen Angaben 11.085 Kilometer und damit rund 800 Kilometer bzw. sieben Prozent weniger als 2017.sagt Michael Roloff. „Die jährliche Fahrleistung hat einen großen Einfluss auf den Versicherungsbeitrag. Deshalb kann es sich lohnen, der Versicherung mitzuteilen, falls die tatsächliche Kilometerzahl deutlich unter der vorab angegebenen Fahrleistung liegt (z. B. durch Homeoffice und weniger Fahrten ins Büro). Verbraucher*innen, die jährlich 12.000 km mit dem Pkw zurücklegen, zahlen durchschnittlich 17,9 Prozent weniger Beitrag für eine Vollkaskoversicherung als Kund*innen mit einer Fahrleistung von 16.000 km. Halbieren sie ihre Jahresfahrleistung auf 6.000 km, sparen sie 15 Prozent Beitrag., sagt Michael Roloff.In einer aktuellen Untersuchung hat das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) im Auftrag des Nachrichtensenders ntv vier Vergleichsportale für Kfz-Versicherungen getestet. In der Kategorie Preisanalyse verteilten die Tester an CHECK24 die meisten Punkte und das Qualitätsurteil „sehr gut". Das Münchner Vergleichsportal lieferte für die meisten Musterszenarien die günstigsten Preise. Auch im Gesamtergebnis erhielt CHECK24 das Urteil „sehr gut".