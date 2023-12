In Bremen fahren die meisten E-Scooter, in Thüringen die wenigsten

Viele private E-Roller bei den 30- bis 49-Jährigen versichert, kaum vertreten bei unter 20-Jährigen

Beliebtes Transportmittel in Mittel- und Großstädten, wenige private E-Scooter in Metropolen

Elektroscooter der Marke Xiaomi am beliebtesten

In Deutschland sind E-Scooter ein beliebtes Transportmittel. Wer mit seinem privaten E-Scooter im Straßenverkehr unterwegs ist, muss eine Haftpflichtversicherung für den Roller abschließen. Das Fahren ohne Versicherungsschutz ist eine Straftat und den Besitzer*innen drohen hohe Strafen.Die meisten privaten E-Scooter sind anteilig in Bremen unterwegs. Das zeigt eine Auswertung aller über CHECK24 abgeschlossenen Haftpflichtversicherungen für E-Scooter. In Deutschlands kleinstem Bundesland wurden in diesem Jahr 60,1 Prozent mehr Elektroroller versichert als im Bundesdurchschnitt. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Anteil an E-Scootern in Bremen fast verdoppelt. Ebenfalls viele Elektroscooter werden im Vergleich zum Durchschnitt in Hamburg (+32,3 Prozent) und Nordrhein-Westfalen (+29,6 Prozent) versichert., sagt Sven Bastian, Geschäftsführer Versicherungen bei CHECK24.Thüringer*innen versichern anteilig die wenigsten Elektroroller. Im Vergleich zum Bundesdurchschnitt sind in Thüringen 56,8 Prozent weniger private E-Scooter unterwegs. Auch in Sachsen sind kaum private Elektroroller unterwegs (-44,9 Prozent). Bereits im Vorjahr bildeten die ostdeutschen Bundesländer das Schlusslicht im deutschlandweiten Vergleich.Am häufigsten werden E-Scooter in der Altersgruppe 30 bis 49 Jahre versichert. Über die Hälfte aller über CHECK24 versicherten E-Scooter fallen in diese Altersgruppe. In der Altersgruppe der unter 20-Jährigen ist der Anteil derer, die mit dem privaten Elektroroller unterwegs sind, am geringsten. Nur 1,3 Prozent aller über CHECK24 versicherten E-Roller entfallen auf Menschen unter 20 Jahre.Die Betrachtung der Geschlechter zeigt, dass sich private E-Scooter weiterhin bei den Männern großer Beliebtheit erfreuen. 74 Prozent aller E-Roller-Versicherungen entfallen auf das männliche Geschlecht. Nur in 26 Prozent der Fälle hat eine Frau eine Haftpflichtversicherung für einen Elektroscooter abgeschlossen. Das sind sieben Prozent mehr als im Vorjahr.Private E-Scooter werden vor allem in Städten gekauft, in denen das Leihangebot nicht ausreichend ist. Der größte Anteil versicherter E-Roller entfällt auf mittelgroßen Städten mit 20.000 bis 100.000 Einwohner*innen (39 Prozent). Auch in Großstädten erfreuen sich die elektrischen Roller wachsender Beliebtheit, mit insgesamt 31 Prozent der versicherten E-Scooter. Das sind knapp 17 Prozent mehr als im Vorjahr. In Metropolen ist der Anteil privater E-Roller aufgrund des großen Angebots an Leihrollern am geringsten (12 Prozent).Mit Abstand am beliebtesten bei den E-Scooterfahrer*innen ist die Marke Xiaomi. Die Roller aus chinesischer Herstellung machen ein Drittel aller über CHECK24 versicherten E-Scooter aus. 24 Prozent aller versicherten Elektroroller stammen von der Firma Segway. Komplettiert wird das Podium von So Flow (acht Prozent).