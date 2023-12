Hund, Katze, Pferd: Bei Paaren sind Haustiere beliebter als bei Singles

Pferdehalter*innen besitzen meist auch Hunde oder Katzen

Menschen zwischen 26 und 50 Jahren haben überdurchschnittlich oft Haustiere

Haustiere sind treue Begleiter im Alltag – besonders für Paare und Familien mit Kindern. Das zeigt eine Untersuchung aller über CHECK24 abgeschlossenen Tierversicherungen.Egal ob Hund, Katze oder Pferd: Bei Paaren sind Haustiere beliebter als bei Singles. Der Anteil an Paaren, die eine Tierversicherung abgeschlossen haben, ist überdurchschnittlich (+20 Prozent). Bei Singles ist der Anteil hingegen unterdurchschnittlich (-30 Prozent).Besonders häufig findet man Haustiere bei Familien. Haushalte mit Kindern haben mehr als doppelt so häufig eine Katze als Haushalte ohne Kinder. Insgesamt ist der Anteil der Katzenhalter*innen mit Kindern 130 Prozent über dem Durchschnitt. Aber auch bei Hunden und Pferden ist die Verteilung eindeutig. Familien mit Kindern haben überdurchschnittlich oft Hunde (+120 Prozent) und Pferde (+110 Prozent)., sagt Michael Däubler, Managing Director Tierversicherungen bei CHECK24.Menschen, die Pferde haben, besitzen meist auch Hunde oder Katzen. Rund 65 Prozent der Pferdehalter*innen haben noch mindestens eine andere Tierart zuhause. Bei Haushalten mit Hunden oder Katzen ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass noch eine andere Tierart unter dem Dach lebt. Katzenhalter*innen haben in knapp 29 Prozent der Fälle noch einen Hund oder ein Pferd im Haushalt. Am geringsten ist der Anteil an anderen Tieren bei Halter*innen von Hunden. Nur 15 Prozent der Menschen, die Hunde haben, besitzen noch eine andere Tierart.Die meisten der über CHECK24 versicherten Tiere leben bei Menschen zwischen 26 und 50 Jahren. Im Gegensatz zu der Altersverteilung in Deutschland haben Menschen zwischen 26 und 50 Jahren überdurchschnittlich oft Katzen und Pferde (+90 Prozent). Die Altersgruppe der 26- bis 50-Jährigen hat ebenfalls überdurchschnittlich häufig Hunde (+80 Prozent). Am geringsten ist der Anteil bei Menschen, die älter als 65 Jahre sind. Besonders selten hat diese Altersgruppe Pferde (-90 Prozent). Aber auch Hunde und Katzen werden selten von über 65-Jährigen gehalten.Jedes Haustier kann Schäden gegenüber Dritten verursachen. Um in solchen Fällen vor unerwartet hohen Kosten geschützt zu sein, lohnt sich die Absicherung des Haustieres über eine Tierhaftpflichtversicherung.Katzen sind im Schadensfall über die Privathaftpflicht der Besitzer*innen abgesichert. Hundehalter*innen sollten jedoch über eine Hundehaftpflichtversicherung nachdenken. In sechs Bundesländern besteht eine generelle Versicherungspflicht für Hunde.Eine leistungsstarke Hundehaftpflichtversicherung ohne Selbstbeteiligung und mit drei Millionen Euro Deckungssumme gibt es bereits ab 39 Euro jährlich.Werden Haustiere unerwartet krank, kann auch eine Tierkrankenversicherung sinnvoll sein. Die Hundekrankenversicherung gewährleistet die tierärztliche Versorgung eines Hundes. Eine leistungsfähige Versicherung kostet ab 53 Euro im Jahr.Katzenbesitzer*innen können eine Krankenversicherung für ihr Tier abschließen, damit hohe Kosten im Fall von Krankheit oder Verletzung ihres Tieres übernommen werden.Eine OP-Versicherung gibt es bereits ab drei Euro monatlich.Diese kommt für Kosten bei Operationen und zugehörigen Vor- und Nachbehandlungen auf. Alternativ können Kund*innen ihre Katzen mit einem Vollschutz absichern. Diese Versicherung umfasst neben anfallenden Operationskosten auch weitere Behandlungen sowie Medikamente und Impfungen.Um Pferde bestmöglich abzusichern, können Pferdebesitzer*innen Pferde-OP-Versicherungen und Pferdehaftpflichtversicherungen über CHECK24 vergleichen und einfach online abschließen. Eine Pferdehaftpflicht gibt es ab 62 Euro im Jahr.Bei allen Fragen rund um Tierversicherungen beraten die CHECK24-Versicherungsexpert*innen persönlich per Telefon, Chat oder E-Mail. Zudem werden CHECK24-Kund*innen in vielen Serviceanliegen rund um die Uhr durch unseren Chatbot unterstützt. In ihrem persönlichen Versicherungscenter verwalten Kund*innen ihre Versicherungsverträge – unabhängig davon, bei wem sie diese abgeschlossen haben. Sie profitieren dadurch von automatischen Preis- und Leistungschecks und können so ihren Versicherungsschutz einfach optimieren und gleichzeitig sparen.Berechnung: Abschlüsse über CHECK24 im Vergleich zu der tatsächlichen Verteilung in der Bevölkerung