Häuser gegen Starkregen und Flut absichern kostet im Schnitt 85 Euro p. a.

Bundesrat fordert Einführung einer Elementarschaden-Pflichtversicherung

Preise für Wohngebäudeversicherung unterscheiden sich um Hunderte Euro

Naturereignisse und -katastrophen, wie Sturzfluten, Starkregen, Überschwemmungen und Schneedruck sorgten in den vergangenen Jahren für Milliardenschäden an Wohngebäuden in Deutschland. Gegen solche Elementarschäden versichern Immobilienbesitzer*innen ihr Haus im Durchschnitt für etwa 85 Euro im Jahr zuzüglich des Beitrages ihrer Wohngebäudeversicherung.Allein 2021 lag der versicherte Schaden durch Naturgefahren in der Sachversicherung für Wohngebäude, Hausrat, Gewerbe und Industrie bei elf Milliarden Euro., sagt André Boudon, Geschäftsführer für Wohngebäudeversicherungen bei CHECK24.In einem Beschluss von Ende März fordert der Bundesrat eine bundesweite Einführung einer Elementarschaden-Pflichtversicherung.Bisher ist die Absicherung gegen Naturgefahren für Hausbesitzer*innen freiwillig. CHECK24 hat die Kosten für Wohngebäudeversicherungen inkl. Elementarschutz je Gefahrenzone betrachtet.In der niedrigsten Gefahrenzone (ZÜRS eins) kostet eine Wohngebäudeversicherung für ein Einfamilienhaus mit 120 Quadratmetern Wohnfläche durchschnittlich 223 Euro im Jahr. Allerdings unterscheiden sich die Preise je nach Versicherungsgesellschaft deutlich. Während der günstigste Tarif nur knapp 92 Euro im Jahr kostet, schlagen andere Tarife mit bis zu 464 Euro zu Buche. Für den Elementarschutz kommen durchschnittlich 85 Euro im Jahr hinzu. Im günstigsten Fall beträgt der Aufpreis allerdings nur knapp 15 Euro.Deutlich teurer wird es in den Gefahrenzonen ZÜRS zwei und drei, in denen allerdings weniger als acht Prozent aller Immobilien in Deutschland liegen.Ein Beispielhaus in ZÜRS-Zone zwei versichern Verbraucher*innen für durchschnittlich 427 Euro im Jahr inklusive Elementarschutz. Im Schnitt kommen also 204 Euro zusätzlich für die Elementarabsicherung dazu. In ZÜRS-Zone drei kostet die Versicherung sogar im Schnitt 947 Euro pro Jahr.Für Gebäude in der höchsten Gefährdungsstufe ZÜRS vier werden in der Regel von Versicherern nur nach Prüfung individuelle Angebote gemacht, häufig kommt es zur Ablehnung eines Versicherungsschutzes.