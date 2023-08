Gleiche Straße, andere PLZ: Bis zu 273 Euro Unterschied bei der Kfz-Versicherung

Große Beitragsunterschiede innerhalb einer Straße in Berlin, Düsseldorf und München

Sonderkündigungsrecht bei Beitragserhöhung z. B. durch Umstufung der Regionalklasse

€uro am Sonntag: CHECK24 ist bestes Vergleichsportal für Kfz-Versicherungen

Innerhalb derselben Straße variiert der Kfz-Versicherungsbetrag um bis zu 273 Euro – bei sonst identischen Tarifmerkmalen. Das haben Beispielberechnungen von CHECK24 ergeben.sagt Michael Roloff, Geschäftsführer Kfz-Versicherungen bei CHECK24.Die Postleitzahl des Wohnorts beeinflusst den Preis der Kfz-Versicherung. In der Landsberger Allee in Berlin beispielsweise zahlt ein Single für die Vollkaskoversicherung seines VW Golf VII im günstigsten Fall 839 Euro im Jahr. Im teuersten Postleitgebiet derselben Straße werden 1.112 Euro fällig. Ein Unterschied von 273 Euro nur aufgrund der Postleitzahl. Deutliche Unterschiede innerhalb derselben Straße gibt es auch in Düsseldorf (218 Euro), München (151 Euro) und Hamburg (136 Euro)., sagt Michael Roloff.Einmal im Jahr veröffentlicht der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft die Regionalklassen. Sie bilden die Schadensbilanz einer Region für die Kfz-Versicherung ab und dienen den Versicherern als Berechnungsgrundlage. Kommt es dabei zu Beitragsanpassungen, kommunizieren Versicherungsunternehmen das in der Regel mit der Beitragsrechnung für das Folgejahr, die meist im Oktober oder November verschickt wird.Steigt der Versicherungsbeitrag beispielsweise durch Umstufung des Zulassungsbezirks in eine höhere Regionalklasse, haben Verbraucher*innen ein Sonderkündigungsrecht. Nach Erhalt der neuen Rechnung haben sie vier Wochen Zeit, um zu einer neuen Versicherung zu wechseln und den alten Vertrag zu kündigen – ohne Beachtung der normalen Kündigungsfristen.CHECK24 ist das beste Vergleichsportal für Kfz-Versicherungen. Das ergab eine Untersuchung des Deutschen Kundeninstitut (DKI) im Auftrag von €uro am Sonntag. Mit einer Punktzahl von 96,2 und der Bewertung „Bestes“ hat CHECK24 den ersten Platz erzielt. Das Münchner Vergleichsportal setzte sich zum wiederholten Male erfolgreich gegen Wettbewerber wie Verivox oder Geld .de durch.Bei allen Fragen rund um die Kfz-Versicherung beraten die CHECK24-Versicherungsexpert*innen persönlich per Telefon, Chat oder E-Mail. Zudem werden CHECK24-Kund*innen in vielen Serviceanliegen rund um die Uhr durch unseren Chatbot unterstützt. In ihrem persönlichen Versicherungscenter verwalten Kund*innen ihre Versicherungsverträge – unabhängig davon, bei wem sie diese abgeschlossen haben. Sie profitieren dadurch von automatischen Preis- und Leistungschecks und können so ihren Versicherungsschutz einfach optimieren und gleichzeitig sparen.