Flüge zu Weihnachten: Türkei, Italien und Norwegen günstiger als 2022

Flüge in den Weihnachtsferien kosten im Schnitt acht Prozent mehr als im Vorjahr

Stabile Flugpreise für die Destinationen Ägypten, Arabische Emirate sowie USA

Beliebteste Flugziele zu Weihnachten sind Spanien, Türkei und USA

Flüge in den kommenden Weihnachtsferien sind zu einigen beliebten Zielen günstiger als 2022. Wer in den Ferien nach Norwegen fliegt, zahlt dafür durchschnittlich 21 Prozent weniger als vor einem Jahr. Italien-Flüge sind 13 Prozent preiswerter als im Vorjahr, dieses Weihnachten zahlen Reisende im Schnitt 281 Euro für Hin- und Rückflüge, 2022 waren es noch 389 Euro.Flugpreise für Türkei-Reisen verzeichnen im Schnitt ein Minus von neun Prozent. Während Hin- und Rückflüge in die Türkei 2022 durchschnittlich 389 Euro kosteten, beträgt der Durchschnittspreis in diesem Jahr 354 Euro.Im Durchschnitt sind Flüge zu Weihnachten in die beliebtesten Destinationen in diesem Jahr kaum teurer als 2022. Reisende zahlen für Flüge in die 15 meistgebuchten Länder im Schnitt acht Prozent mehr als im Vorjahr. Einzelne Destinationen verzeichnen einen höheren Preisanstieg, so sind Flüge nach Frankreich in diesen Weihnachtsferien durchschnittlich 26 Prozent teurer als 2022.Einige beliebte Flugziele sind zu Weihnachten 2023 im Vergleich zum Vorjahr preisstabil. Die Flugpreise für Ägypten und die Vereinigten Arabischen Emirate sind im Schnitt um ein Prozent gestiegen. Flüge in die USA erhalten Reisende in diesem Jahr durchschnittlich ein Prozent günstiger als in den Weihnachtsferien 2022., sagt Christian Meier, Geschäftsführer Flug bei CHECK24.Am liebsten fliegen CHECK24-Kund*innen in den kommenden Weihnachtsferien nach Spanien. Sie zahlen dafür im Schnitt 428 Euro – das sind 14 Prozent mehr als 2022 (Ø 375 Euro). Auch die Türkei, die USA sowie Großbritannien werden verstärkt gebucht.