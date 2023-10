Ferienwohnungen: Deutschland in den Herbstferien beliebt – Preise steigen

beliebteste FeWo-Regionen: Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein

Im europäischen Ausland sind Westpommern, Nordholland und die Kanarischen Inseln beliebt

Preisrückgang bei Ferienwohnungen in der Toskana

Ferienunterkünfte innerhalb Deutschlands sind in den Herbstferien besonders beliebt. Jede zweite über CHECK24 gebuchte Ferienwohnung liegt in den diesjährigen Herbstferien in Deutschland. Das ergab eine Untersuchung aller Buchungen von Ferienunterkünften über CHECK24.Die sieben meistgebuchten Regionen befinden sich in Deutschland.Am beliebtesten bei den CHECK24-Kund*innen sind Ferienwohnungen in Mecklenburg-Vorpommern. Für die Herbstferien 2023 verzeichnet das nördliche Bundesland mit der Ostseeküste und der Mecklenburgischen Seenplatte die meisten Buchungen. Während Urlauber*innen in den Herbstferien 2022 für die beliebte Destination durchschnittlich noch 105 Euro pro Nacht zahlten, sind es dieses Jahr im Schnitt 123 Euro pro Nacht (+ 17 Prozent).Auf Platz zwei der Ferienwohnungsbuchungen liegt Niedersachsen, gefolgt von Schleswig-Holstein. In diesen beliebten Regionen sind die Preise für die Herbstferien im Vergleich zum Vorjahr um zwölf Prozent gestiegen.Im Durchschnitt stiegen die Preise für Ferienwohnungen im Vergleich zum vergangenen Jahr in den beliebtesten Destinationen um 17 Prozent an.sagt Dr. Timo Beck, Geschäftsführer Ferienwohnungen bei CHECK24.Außerhalb Deutschlands sind die Regionen Westpommern (Polen), Nordholland (Niederlande) und die Kanarischen Inseln (Spanien) bei Reisenden am beliebtesten.Westpommern ist die günstigste Region unter den Top-Destinationen. Eine Nacht kostet in der polnischen Region im Schnitt 90 Euro pro Nacht. Urlauber*innen, die nach Nordholland reisen, müssen durchschnittlich mit 159 Euro pro Nacht für ihre Ferienunterkunft rechnen, während es auf den Kanarischen Inseln im Schnitt 101 Euro pro Nacht sind.Reisende, die ihre Herbstferien in der Toskana (Italien) verbringen, zahlen dieses Jahr zehn Prozent weniger für ihre Ferienwohnungen im Vergleich zum Vorjahr. 2023 kostet eine Nacht in der Toskana durchschnittlich 102 Euro pro Nacht, 2022 waren es noch 114 Euro pro Nacht (minus zehn Prozent). Einen minimalen Preisrückgang verzeichnet auch der Großraum Paris (minus ein Prozent). Die Preise in der portugiesischen Region Algarve blieben im Vergleich zum Jahr 2022 unverändert – eine Nacht kostet hier im Schnitt 101 Euro pro Nacht.