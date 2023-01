Ferienunterkünfte und Hotels: Diese Reiseziele sind in den Sommerferien beliebt

Mecklenburg-Vorpommern bei Ferienunterkünften an der Spitze, trotz hoher Preise

Hotels: Bayern in Deutschland am beliebtesten, europaweit die Balearen

Städtetrips im Sommer: Preiswerte Hotels in den Großstädten Wien und Paris

Wer eine Ferienunterkunft oder ein Hotel für die Sommerferien buchen möchte, sollte dies bald tun, um von einem großen Angebot zu profitieren. CHECK24 hat untersucht, welche Reiseziele bei Ferienunterkünften und Hotels besonders beliebt sind.Bei den Buchungen von Ferienunterkünften für die Sommerferien 2023 ist das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern in Deutschland am beliebtesten, trotz hoher Preise. Eine Ferienunterkunft gibt es dort für im Schnitt 144 Euro die Nacht. Schleswig-Holstein (Ø 138 Euro) und Bayern (Ø 110 Euro) sind ebenfalls beliebte Ziele für CHECK24-Kund*innen. Die Berge im Süden und das Meer im Norden ziehen Urlauber*innen an., sagt Dr. Timo Beck, Geschäftsführer Ferienwohnungen bei CHECK24.Vergleichsweise günstige Ferienwohnungen gibt es in Thüringen mit durchschnittlich 88 Euro pro Nacht. Auch in Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt (jeweils Ø 96 Euro) können Reisende preiswert wohnen., sagt Dr. Timo Beck, Geschäftsführer Ferienwohnungen bei CHECK24.Europaweit sind die Unterkünfte auf der Halbinsel Istrien am beliebtesten, vor Westpommern und Venetien. Die günstigsten Ferienunterkünfte außerhalb Deutschlands finden Verbraucher*innen in Tirol (Ø 126 Euro) und Südtirol (Ø 139 Euro).Bei allen Hotelbuchungen über CHECK24 ist Deutschland für die Sommerferien 2023 am beliebtesten. Innerhalb Deutschlands ist Bayern ein begehrtes Ziel.Bei Zielen im europäischen Ausland entscheiden sich Urlauber*innen in den Sommerferien am häufigsten für die Balearen, die türkische Mittelmeerregion und die Halbinsel Istrien. Für eine Hotelübernachtung zahlen Reisende auf der spanischen Inselgruppe 173 Euro pro Zimmer.sagt Markus Gössler, Geschäftsführer Hotel bei CHECK24.Für Städtetrips in den Sommerferien lohnen sich die europäischen Hauptstädte Wien und Paris. In Wien kostet ein Hotelzimmer pro Nacht durchschnittlich 114 Euro. 138 Euro fallen im Schnitt pro Nacht in Paris an.Urlauber*innen, die an der polnischen Ostsee entspannen wollen, finden in Westpommern Hotelzimmer für durchschnittlich 153 Euro die Nacht.International sind amerikanische Reiseziele am beliebtesten. Kalifornien führt die Liste vor Nevada und Florida an. Im internationalen Vergleich gibt es große Preisunterschiede bei den Hotels. Die Preise für die beliebtesten Regionen in den USA liegen bei 113 Euro bis 252 Euro. Vergleichsweise geringe Preise für Hotelübernachtungen gibt es in Thailand (65 Euro) und Bali (100 Euro).Verbraucher*innen wählen aus über 2.000.000 Hotels und Ferienunterkünften in mehr als 80.000 Reisezielen. Der Vergleich lohnt sich – viele Angebote sind nur beim CHECK24 Hotel- und Ferienwohnungsvergleich verfügbar und buchbar und das zum günstigsten Preis. Wenn nicht, übernimmt CHECK24 die Differenz im Rahmen der Bestpreis-Garantie. Der Vergleich ist immer kostenfrei. Es fallen keine zusätzlichen Buchungsgebühren für die Zahlung an.