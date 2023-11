Fahrerkreis, Fahrleistung & Fahrzeug: Das beeinflusst den Preis der Kfz-Versicherung

60 Prozent weniger Versicherungsbeitrag für Haftpflicht statt Vollkaskoversicherung

Aufschläge: 204 Prozent mehr bei beliebigem Fahrerkreis, 75 Prozent für höhere Fahrleistung

Jährliche Zahlweise lohnt sich – Kfz-Versicherungsbeitrag um zehn Prozent geringer

Der Preis der Kfz-Versicherung setzt sich aus über 50 Tarifmerkmalen zusammen. Eine reine Haftpflichtversicherung kostet beispielsweise im Schnitt 60 Prozent weniger als ein Vollkaskoschutz.Wählen Autofahrer*innen einen Teilkaskoschutz zahlen sie im Schnitt 25 Prozent weniger im Vergleich zu einer Vollkaskoversicherung.Günstiger wird die Kfz-Versicherung auch mit einer geringeren jährlichen Fahrleistung. Verbraucher*innen, die nur 6.000 Kilometer statt 12.000 Kilometer pro Jahr fahren, zahlen im Schnitt 14 Prozent weniger.Die verschiedenen Tarifmerkmale wirken sich jedoch nicht bei allen Versicherern gleich auf den Beitrag aus. Während manche Anbieter für bestimmte Merkmale Rabatte gewähren, berechnen andere Aufschläge – z. B. wird ein Auto mit 150 PS statt 110 PS versichert, so geben einige Versicherer einen Rabatt von bis zu drei Prozent, andere schlagen bis zu 56 Prozent für das gleiche Tarifmerkmal auf. Auch bei der Finanzierung des Autos oder für Wohneigentum können Unterschiede bestehen – der Vergleich lohnt sich.sagt Michael Roloff, Geschäftsführer Kfz-Versicherung bei CHECK24.Ein beliebiger Fahrerkreis verteuert die Kfz-Versicherung am deutlichsten – im Schnitt um 204 Prozent. Auch durch eine höhere Fahrleistung steigt der Beitrag deutlich an. Durchschnittlich 75 Prozent teurer wird es mit einer jährlichen Fahrleistung von 35.000 Kilometern statt 12.000 Kilometern.Das Alter der Versicherungsnehmer*innen beeinflusst die Höhe des Kfz-Versicherungsbeitrags ebenfalls: Wer älter als 75 Jahre ist, zahlt durchschnittlich 64 Prozent mehr im Vergleich zu 45-jährigen Versicherungsnehmer*innen.Bei einer deutlich höheren Motorleistung des Pkw (320 PS statt 110 PS) verteuert sich der Jahresbeitrag um 50 Prozent.Verbraucher*innen, die ihre Versicherungsbeiträge jährlich bezahlen, profitieren von günstigeren Konditionen.Wer z. B. bei der Kfz-Versicherung den gesamten Jahresbeitrag auf einmal überweist, zahlt beim identischen Vertrag im Schnitt zehn Prozent weniger, als wenn die Rechnung monatlich beglichen wird.sagt Michael Roloff CHECK24 ist das beste Vergleichsportal für Kfz-Versicherungen – das zeigt sowohl die Untersuchung des FUNKE Verbrauchermagazins IMTESTals auch die Untersuchung des deutschen Kundeninstitut (DKI) im Auftrag der €uro am SonntagDas Münchner Vergleichsportal setzte sich zum wiederholten Male erfolgreich gegen Mitbewerber wie Verivox oder Geld .de durch. Das Portal bietet die meisten Kfz-Versicherer und Tarife im Vergleich an. Lobend erwähnt wurde zudem, dass eine Vielzahl von Rabattmöglichkeiten angeboten werden.Bei allen Fragen rund um die Kfz-Versicherung beraten die CHECK24-Versicherungsexpert*innen persönlich per Telefon, Chat oder E-Mail. Zudem werden CHECK24-Kund*innen in vielen Serviceanliegen rund um die Uhr durch unseren Chatbot unterstützt. In ihrem persönlichen Versicherungscenter verwalten Kund*innen ihre Versicherungsverträge – unabhängig davon, bei wem sie diese abgeschlossen haben. Sie profitieren dadurch von automatisierten Preis- und Leistungschecks und können so ihren Versicherungsschutz einfach optimieren und gleichzeitig sparen.