Energiekosten (Heizen, Strom, Mobilität) steigen wieder

hohe Ölpreise sorgen für höhere Heizkosten – Heizöl im September 18 Prozent teurer als im Juni

Senkung der Gasumlagen könnte Familie um 135 Euro im Jahr entlasten

Mobilitätskosten steigen den dritten Monat in Folge

Die Preise für. Nachdem die Energiekosten bereits im Juli etwas gestiegen waren, sind sie im August nochmal höher. Damit sind die Kosten weiter deutlich über dem Niveau von vor der Energiekrise.Immusste ein Musterhaushalt für die jährlichen Energiekosten durchschnittlichaufbringen. Amin diesem Jahr im. Vor zwei Monaten bezahlte einIm August sind die Energiekosten– Die Preise für das: um. Im Juni musste der Musterhaushalt im Schnitt für Gas und Heizöl noch 2.152 Euro aufwenden, aktuell sind esbeim Heizen ist derund derIm Vergleich zum JuniDer durchschnittliche(2.000 Liter) lag im August 2023 bei(Juni 2023: 1.813 Euro).– Der(European Gas Spot Index THE) ist im Monatsmittel im August 2023 im Vergleich zum Juni 2023. Im Juni lag der Börsengaspreis bei durchschnittlich 32 Euro pro MWh. Aktuell werden im SchnittGas im Großhandel fällig.– Zum Start der Heizperiode könnten Gaskund*innen mit einer Entlastung bei den Heizkosten rechnen. Trading Hub Europe (THE) senkt zum 1. Oktober 2023 dievonund dievon. Außerdem sinkt dasvon– Geben die Gasanbieter diese Senkungen an ihre Kund*innen weiter, entspricht das für eine Familie (Verbrauch 20.000 kWh) einerDer größte Teil der Entlastung entfällt auf den Wegfall der SLP-Bilanzierungsumlage (122 Euro).– Diesind im August 2023 minimal gesunken. Im Schnitt wurdenDas sind 0,2 Prozent weniger als im Juni 2023 (1.870 Euro).– Derist. Im Juni wurden für eine Megawattstunde Strom im Schnitt 91 Euro an der Börse fällig. Im Juli 2023 kostete eine Megawattstunde Strom im Schnitt nur 74 Euro. Im August liegt der Preis bei durchschnittlich. Das ist ein Plus von(Leipziger Strombörse EEX Day Ahead volumengewichtet).sagt Billy Scheufler, Geschäftsführer Energie bei CHECK24.– Weiterhin wird zur Entlastung der Industrie und der Verbraucher*innen über einedebattiert. Eine Familie würde bei einer Senkung der Stromsteuer von 2,05 Cent auf den europäischen Mindestsatz von 0,1 Cent knappein Single knapp 35 Euro. Eine größere Entlastung für Stromkund*innen wäre die Senkung der Mehrwertsteuer auf sieben Prozent. Eine Familie würde so um 188 Euro entlastet, ein Single um 67 Euro.– Diesind im Vergleich zum VormonatWährend die Kosten im Juni 2023 bei durchschnittlich 1.556 Euro lagen, wurden im August im Schnitt 1.636 Euro fällig – ein Plus von fünf Prozent und der dritte Monat in Folge mit gestiegenen Spritpreisen.Definition: Derzeigt, wie viel ein Musterhaushalt im Jahr fürund jeweils gewichtet entsprechend der bundesweiten Verteilung für(Gas und Heizöl) sowie(Benzin, Diesel, Strom) ausgeben muss. Die Daten werden rückblickend bis einschließlich Juni 2010 erhoben.