Die Preise fürImmusste ein Musterhaushalt für die jährlichen Energiekosten durchschnittlichaufbringen. Amin diesem Jahr imImsind die Energiekosten im Vergleich dazu– Diesind im Vergleich zum vergangenen Monat: um. Immusste deraufwenden,sind esbeim Heizen ist der. Imdieser um. Der durchschnittliche(2.000 Liter) lag imbei(August 2023: 2.134 Euro). Damit ist der Preis so hoch wie zuletzt im Januar. Der Tagesaktuelle Preis liegt bei 115 Euro (100 l). Am Heizölmarkt ist damit ein neues Jahreshoch erreicht.– Anders als der Heizölpreisim Vergleich zum August um. Der durchschnittliche Gaspreis (20.000 kWh) lag imbei, im August bei 2.285 Euro.– Der(European Gas Spot Index THE) ist im Monatsmittel im September 2023 im Vergleich zum August 2023. Im August lag der Börsengaspreis bei durchschnittlich 33 Euro pro MWh. Aktuell werden im SchnittGas im Großhandel fällig. Das ist ein– Zum Start der Heizperiode dürfen Gaskund*innen mit einer Entlastung bei den Heizkosten rechnen. Trading Hub Europe (THE) senkt zum 1. Oktober 2023 dievonund dievon. Außerdem sinkt dasvon– Geben die Gasanbieter diese Senkungen an ihre Kund*innen weiter, entspricht das für eine Familie (Verbrauch 20.000 kWh) einer. Der größte Teil der Entlastung entfällt auf den Wegfall der SLP-Bilanzierungsumlage (122 Euro).– Zusätzlich dürfen Anbieter beijetzt wiederauszahlen. Es gibt wieder einige Anbieter, die mit Boni über 50 Euro werben. In der Spitze liegen die– Die Bundesregierung will dieauf Gas und Fernwärme ab Anfang 2024 wieder auf denanheben. So müsste ein(20.000 kWh) mitrechnen, einmit– Diesind im September. Im Schnitt wurden, im August (1.867 Euro).– Der Börsenstrompreis ist nach dem Rückgang im Juli bereits zum zweiten Mal gestiegen. Imwurden für eineim Schnittan der Börse fällig. Imkostete Strom im Schnitt 92 Euro. Aktuell liegt der Preis durchschnittlich bei. Das ist einim Vergleich zum Juli und neun Prozent zum August. (Leipziger Strombörse EEX Day Ahead volumengewichtet).– Einekönnte Verbraucher*innen entlasten. Einewürde bei einer Senkung der Stromsteuer von 2,05 Cent auf den europäischen Mindestsatz von 0,1 Cent knappweniger zahlen, ein– Diewäre eine weitere große staatliche Entlastungmöglichkeit. Hier könnte einim Jahr um rundund eineumentlastet werden, sollte der Mehrwertsteuersatz von 19 auf 7 Prozent gesenkt werden.– Diesind im Vergleich zum Vormonat. Während die Kosten imbei durchschnittlichlagen, wurden imim Schnittfällig – einund der vierte Monat in Folge mit gestiegenen Spritpreisen. Das liegt hauptsächlich am Preisanstieg für) und).Definition: Der Energiekostenindex von CHECK24 zeigt, wie viel ein Musterhaushalt im Jahr für Strom und jeweils gewichtet entsprechend der bundesweiten Verteilung für Heizen (Gas und Heizöl) sowie Mobilität (Benzin, Diesel, Strom) ausgeben muss. Die Daten werden rückblickend bis einschließlich Juni 2010 erhoben.