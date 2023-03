Elektrogeräte im Stand-by kosten in Deutschland 462.000 Euro pro Stunde

Geld und CO 2 sparen – jede Stunde Stand-by-Betrieb verursacht 493.000 kg CO 2

Earth Hour: Nicht nur Licht, sondern auch Stand-by-Geräte ausschalten und CO 2 sparen

Elektrogeräte im Stand-by-Modus kosten deutsche Haushalte rund 462.000 Euro in der Stunde. Pro Jahr entstehen so vermeidbare Kosten in Höhe von vier Milliarden Euro. Das ergaben Berechnungen des Vergleichsportals CHECK24.Um Geräte im Stand-by zu betreiben, verbrauchen deutsche Haushalte im Jahr rund 10,3 Milliarden Kilowattstunden Strom. Zum Vergleich: Die Jahresleistung eines mittleren Kernkraftwerks entspricht rund elf Milliarden Kilowattstunden., sagt Steffen Suttner, Geschäftsführer Energie bei CHECK24.Zur Earth Hour heute Abend schalten viele Städte weltweit für eine Stunde die Beleuchtung von öffentlichen Gebäuden und Wahrzeichen aus, um auf den Klimawandel hinzuweisen.Wer in dieser Zeit nicht nur das Licht zu Hause löscht, sondern auch nicht verwendete Elektrogeräte wie Fernseher, Ladekabel oder Mikrowellen vom Stromnetz trennt, hilft, CO-Emissionen zu reduzieren.Geräte im Stand-by-Modus verursachen in Deutschland in einer Stunde einen CO-Ausstoß in Höhe von knapp 493.000 Kilogramm. Zum Vergleich: Dafür könnte eine Person knapp 256 Mal von München nach New York fliegen. Insgesamt fallen jährlich 4,3 Millionen Tonnen COfür den Stand-by-Betrieb an.CHECK24 hat insgesamt 15 Stromspartipps zusammengestellt, mit denen Verbraucher*innen im Alltag Strom sparen und so die Umwelt schonen können.