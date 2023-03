Capital: C24 Bank hat beste Mobile Banking App

C24 bietet deutschlandweit als einzige Bank 2,0 % Zinsen auf alle Girokontomodelle

C24 Smartkonto laut Stiftung Warentest ein Gratiskonto „ohne Wenn und Aber“

Die C24 Bank hat die beste Mobile Banking App. Zu diesem Ergebnis kommt das Münchener Institut für Vermögensaufbau im Auftrag von Capital.Die Bank des Münchner Vergleichsportals CHECK24 erreicht mit 80 Punkten und einer Bewertung von fünf Sternen den ersten Platz. Untersucht wurden die beiden Kategorien „Banking-Geschäfte und Funktionalität“ (70 Prozent Gewichtung) und „Service“ (30 Prozent Gewichtung). Die Höchstnote von fünf Sternen erhielten Apps, die im Test mindestens 75 Punkte erreichten.C24 bietet als einzige Bank in Deutschland 2,0 Prozent Zinsen bis Jahresende auf alle Girokontomodelle – ab dem 1. April 2023. Das gilt für Guthaben bis 50.000 Euro, sowohl für Neu- als auch Bestandskund*innen. Bestehende Kund*innen profitieren nach AGB-Zustimmung ab dem 1. April von der Verzinsung ihres Girokontos. Alle anderen Verbraucher*innen können in wenigen Minuten ein solches Konto bei der C24 Bank eröffnen.Im Gegensatz zu Tagesgeldkonten müssen Verbraucher*innen bei der Verzinsung des Girokontos kein Geld auf ein gesondertes Konto verschieben. Geldeingänge auf das Girokonto werden sofort verzinst und stehen zur Deckung der monatlichen Ausgaben zur Verfügung, z. B. per Lastschrift oder Kartenzahlung.Im Girokonto-Vergleich der Stiftung Warentest ist das kostenfreie Smartkonto der C24 Bank eins von nur zehn Gratiskonten „ohne Wenn und Aber“. Neben der kostenlosen Kontoführung inklusive Mastercard bietet das Smartkonto bis zu vier Pockets und eine gebührenfreie Girocard bei aktiver Nutzung des Kontos. Diese setzt monatlich mindestens zwei Lastschriften voraus.