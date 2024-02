Bundeslandvergleich: In Hamburg und Berlin sind die Wohnungen am kleinsten

Hamburg und Berlin: Wohnfläche im Schnitt unter 71 m 2

Großstädte: Bremen, Stuttgart und Nürnberg haben die größten Wohnflächen Deutschlands

Je kleiner der Wohnort, desto größer die Wohnung

Hamburger*innen haben die kleinsten Wohnungen im Bundeslandvergleich. Bei Abschluss einer Hausratversicherung über CHECK24 gaben Bewohner*innen aus Hamburg im Jahr 2023 eine Wohnfläche von durchschnittlich 69,3 man.Auch Verbraucher*innen im Bundesland Berlin leben in kleinen Wohnungen. Dort liegt der Schnitt bei 70,7 mDie größten Wohnungen befinden sich im Saarland. Saarländer*innen leben auf einer durchschnittlichen Wohnfläche von 99,9 m. Das sind 30,6 mbzw. rund 44 Prozent mehr als in Hamburg. Im Bundesschnitt beträgt die Wohnfläche 84,2 msagt Cedric Pöppinghaus, Managing Director Hausratversicherung.Auch in den 15 größten deutschen Städten kann man eindeutige Unterschiede bei der Wohnungsgröße erkennen. Die größten Wohnungen liegen in Bremen (Ø 76,9 m), Stuttgart (Ø 76,4 m) und Nürnberg (Ø 76,3 m). Dresdner*innen (Ø 66,6 m) leben in den kleinsten Wohnungen.Einen Trend zeigen die Daten deutlich: Je kleiner der Wohnort, desto mehr Wohnfläche haben die Versicherungsnehmer*innen. In Orten mit weniger als 100.000 Einwohner*innen haben Verbraucher*innen eine durchschnittliche Wohnfläche von 89,5 m. In Städten mit mehr als einer Million Einwohner*innen sind es hingegen nur 71,4 m. Das ist ein Unterschied von 18,1 mbzw. 25 Prozent.sagt Cedric Pöppinghaus.