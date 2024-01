Biker*innen aus Bremen haben die stärksten Motoren

Motorräder in Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern haben die wenigsten PS

Männer sind im Schnitt mit 19 PS mehr unterwegs als Frauen

Seit 2020 erstmals wieder Motorräder mit mehr Leistung versichert

Bremer*innen fahren Motorräder mit durchschnittlich 77,1 PS.Das ist mehr Motorleistung als in jedem anderen Bundesland.Viele leistungsstarke Motorräder sind auch auf den Straßen in Niedersachsen (Ø 76,7 PS) und in Nordrhein-Westfalen (Ø 74,6 PS) unterwegs.In Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern haben Bikes hingegen im Schnitt nur 65,3 PS. Die durchschnittliche Motorleistung ist in Bremen 11,8 PS bzw. rund 18 Prozent höher als in diesen Bundesländern.Die Motorräder von männlichen Fahrern haben im Schnitt 74,4 PS. Damit ist die Motorleistung der Motorräder von Männern im Schnitt 19 PS bzw. rund 34 Prozent höher als die von Frauen (Ø 55,4 PS).Motorräder mit der geringsten durchschnittlichen Motorleistung (Ø 41,0 PS) werden von unter 20-Jährigen gefahren. In der Altersklasse der 30- bis 39-Jährigen werden die leistungsstärksten Maschinen (Ø 74,1 PS) versichert. Das sind rund 81 Prozent mehr Leistung als bei Personen unter 20 Jahren.Versicherungsnehmer*innen über 50 Jahre fahren Motorräder mit durchschnittlich 72,9 PS und haben damit im Schnitt mehr PS als die 40- bis 49-Jährigen (Ø 69,2 PS).Die durchschnittliche Leistung der über CHECK24 versicherten Motorräder hat in den vergangenen Jahren abgenommen. In 2023 stieg die durchschnittliche Motorleistung erstmals wieder.Im Bundesschnitt waren auf den Straßen Motorräder mit 72,0 PS unterwegs.sagt Michael Roloff, Geschäftsführer Kfz-Versicherung bei CHECK24.Wer ab März mit dem Zweirad fahren möchte, kann nur noch bis Ende Januar die aktuelle Versicherung kündigen und einen neuen Tarif abschließen. Ein Wechsel der Motorradversicherung vom teuersten zum günstigsten Anbieter im CHECK24-Vergleich spart Motorradfahrer*innen bis zu 81 Prozent des Versicherungsbeitrages. Die jährliche Ersparnis für einen Single mit einem ganzjährigen Versicherungsschutz inklusive Teilkasko liegt bei 310 Euro.Biker*innen mit einem Saisonkennzeichen sparen durch den Anbieterwechsel ebenfalls viel Geld. Eine Motorradversicherung, bei der nur eine Person an das Steuer darf, kostet im günstigsten Fall bis zu 78 Prozent bzw. 890 Euro pro Jahr weniger.Bei allen Fragen rund um die Motorradversicherung beraten über 300 CHECK24-Versicherungsexpert*innen persönlich per Telefon, Chat und E-Mail. Zudem werden CHECK24-Kund*innen in vielen Serviceanliegen rund um die Uhr durch unseren Chatbot unterstützt. In ihrem persönlichen Versicherungscenter verwalten sie ihre Versicherungsverträge – unabhängig davon, bei wem sie diese abgeschlossen haben. Sie profitieren dadurch von automatischen Preis- und Leistungschecks und können so ihren Versicherungsschutz optimieren und gleichzeitig sparen.