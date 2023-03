Beliebteste Roller: Piaggio vor Peugeot und Vespa

Simson in den ostdeutschen Bundesländern am häufigsten versichert

Haftpflichtversicherung ab 33 Euro im Jahr – Teilkasko ab 59 Euro

Am 1. März startete die neue Versicherungssaison für Roller. Ab sofort benötigen alle Rollerfahrer*innen neuen Versicherungsschutz und statt des grünen Kennzeichens ein schwarzes. CHECK24 hat die beliebtesten Rollermarken des vergangenen Jahres betrachtet. Mehr als jeder fünfte über CHECK24 versicherte Roller ist ein Modell von Piaggio (22,3 Prozent).Peugeot belegt mit großem Abstand den zweiten Platz (9,7 Prozent), Vespa (eine Konzerntochter von Piaggio) liegt mit 6,7 Prozent auf dem dritten Platz.Zwischen Ost und West gibt es deutliche Abweichungen in der Präferenz der Rollermarken. Klare Nummer eins in den ostdeutschen Bundesländern ist Simson (22,6 Prozent). Das ehemalige DDR-Unternehmen schafft es unter westdeutschen Kleinkraftradfahrer*innen nicht in die Top Fünf. Dafür entfallen im Osten nur 7,8 Prozent der Versicherungsabschlüsse auf Piaggio – deutlich weniger als in den westlichen Bundesländern (24,0 Prozent).Dass Frauen und Männer unterschiedliche Vorlieben haben, zeigt sich bei den am häufigsten versicherten Roller-Marken. Bei den Halterinnen landet nach Piaggio Vespa auf dem zweiten Rang. Fahrzeughalter versichern dagegen am zweithäufigsten Peugeot. Außerdem schafft es bei den Männern Simson in die Top Fünf - anders als bei den Frauen.Für alle motorisierten Kleinkrafträder schließen Verbraucher*innen immer eine sogenannte Mopedversicherung mit dem Erwerb eines Versicherungskennzeichens ab. Dabei handelt es sich mindestens um eine Haftpflichtversicherung, ohne die das Fahrzeug nicht im öffentlichen Straßenverkehr bewegt werden darf. Den Haftpflichtschutz erhalten Verbraucher*innen bereits ab 33 Euro für eine Versicherungssaison, eine Haftpflichtversicherung mit Teilkasko gibt es ab 59 Euro., sagt Sven Bastian, Geschäftsführer Vergleichsportal für Versicherungen bei CHECK24.Die Mopedversicherung endet immer automatisch am letzten Februartag eines Kalenderjahres, am 1. März beginnt dann die neue Versicherungssaison für Kleinkrafträder. Bei Abschluss der Versicherung über das CHECK24-Kundenkonto ist ein Wiederabschluss für das neue Vertragsjahr mit nur wenigen Klicks möglich.Bei allen Fragen rund um die Mopedversicherung beraten die CHECK24-Versicherungsexpert*innen persönlich per Telefon, Chat oder E-Mail. Zudem werden CHECK24-Kund*innen in vielen Serviceanliegen rund um die Uhr durch unseren Chatbot unterstützt. In ihrem persönlichen Versicherungscenter verwalten Kund*innen ihre Versicherungsverträge – unabhängig davon, bei wem sie diese abgeschlossen haben. Sie profitieren dadurch von automatischen Preis- und Leistungschecks und können so ihren Versicherungsschutz einfach optimieren und gleichzeitig sparen.