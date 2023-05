Ballonfinanzierung ist bis zu 1.647 Euro teurer als klassischer Autokredit

Ballonfinanzierung ist bis zu 44 Prozent teurer als Autokredit ohne Schlussrate

Zinsen für Autokredite sind mehr als doppelt so teuer wie im Vorjahr

Autokäufer*innen, die einen Autokredit mit Schlussrate wählen (sogenannte Ballonfinanzierung), haben bis zu 1.647 Euro höhere Zinskosten. Das zeigen Beispiele für eine Autofinanzierung in Höhe von 30.000 Euro mit einer Laufzeit von 48 Monaten und einem jährlichen Durchschnittszins von sechs Prozent. Hierbei fallen für den Ballonkredit mit Schlussrate insgesamt 44 Prozent höhere Zinskosten an als für einen Autokredit ohne Schlussrate. Bei einer Finanzierung in Höhe von 10.000 Euro liegt der Kostenunterschied bei 549 Euro.sagt Dr. Stefan Eckhardt, Geschäftsführer Kredit bei CHECK24Wer zudem hofft, mit dem Restwert des Fahrzeugs am Ende der Laufzeit die Schlussrate zu begleichen, darf keine Lackschäden oder andere Gebrauchsspuren verursachen. So sinkt der Restwert und reicht womöglich nicht für die vollständige Rückzahlung aus.sagt Dr. Stefan Eckhardt.Verbraucher*innen, die im laufenden Jahr ihr Fahrzeug über einen Ratenkredit bei CHECK24 finanziert haben, zahlten dafür einen durchschnittlichen Zinssatz von 5,70 Prozent eff. pro Jahr.Im Vorjahresvergleich sind die Zinssätze mehr als doppelt so teuer.sagt Dr. Stefan EckhardtCHECK24 ermöglicht die komplett digitale Aufnahme eines Kredits. Die eigenhändige Unterschrift und das postalische Verschicken des Kreditvertrags an die Bank sind damit nicht mehr nötig. Auch die Identitätsprüfung geschieht von zu Hause aus per digitalem Ident-Verfahren – das ist bequem und sicher.Bei allen Fragen zu Konsumentenkrediten beraten über 300 CHECK24-Kreditexpert*innen an sieben Tagen die Woche persönlich per Telefon oder E-Mail.