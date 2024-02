Autofahrer*innen aus Mecklenburg-Vorpommern legen am meisten Kilometer zurück

Hamburger*innen und Berliner*innen fahren am wenigsten Kilometer mit dem Pkw im Jahr

Sinkende Fahrleistung: Besonders bei Fahrer*innen aus NRW und Schleswig-Holstein

Geringere Kilometeranzahl dem Versicherer melden und Geld zurückbekommen

Autofahrer*innen aus Mecklenburg-Vorpommern sind die größten Kilometersammler*innen Deutschlands. Im Schnitt legen die Fahrer*innen aus dem nördlichen Bundesland 12.181 km im Jahr zurück – damit als einziges Bundesland über 12.000 km.Ebenfalls viele Kilometer legen Autofahrer*innen aus Schleswig-Holstein (Ø 11.897 km) und Sachsen-Anhalt (Ø 11.696 km) zurück.Verbraucher*innen aus den Stadtstaaten Hamburg und Berlin fahren am wenigsten Strecke mit dem Auto. Berliner*innen kommen auf eine jährliche Fahrleistung von 9.171 km. Das sind 3.010 km bzw. 25 Prozent weniger als bei Autofahrer*innen aus Mecklenburg-Vorpommern., sagt Michael Roloff, Geschäftsführer Kfz-Versicherungen bei CHECK24.Die Deutschen fahren immer weniger mit ihrem Pkw. Im Bundesdurchschnitt legen Autofahrer*innen 10.944 km zurück – das sind sieben Prozent weniger als 2018. In den vergangenen Jahren ist die Fahrleistung von deutschen Autofahrer*innen stetig zurückgegangen.Autofahrer*innen aus Nordrhein-Westfalen haben in den vergangenen Jahren am meisten Kilometer eingespart. Insgesamt ist die Fahrleistung von Verbraucher*innen aus Nordrhein-Westfalen in den vergangenen fünf Jahren um über acht Prozent gesunken. Auch Autofahrer*innen aus Schleswig-Holstein legen immer weniger Kilometer zurück (minus acht Prozent).sagt Michael Roloff.Die jährliche Fahrleistung hat großen Einfluss auf den Beitrag der Kfz-Versicherung. Es gilt: Je größer die Fahrleistung, desto höher der Versicherungsbeitrag, weil das Schadensrisiko steigt. Wenn die tatsächliche Kilometerzahl deutlich unter der vorab angegebenen Fahrleistung liegt, kann es sich lohnen, dies der Versicherung zu melden. Verbraucher*innen, die jährlich 12.000 km zurücklegen, zahlen durchschnittlich 17 Prozent weniger Beitrag für eine Vollkaskoversicherung als Kund*innen mit einer Fahrleistung von 16.000 km. Bei einer Fahrleistung von nur 6.000 km zahlen Verbraucher*innen 14 Prozent weniger als bei einer doppelt so hohen Fahrleistung.Bei allen Fragen rund um die Kfz-Versicherung helfen die CHECK24-Versicherungsexpert*innen im persönlichen Vorstellungsgespräch per E-Mail, Chat oder Telefon. Zudem werden CHECK24-Kund*innen in vielen Serviceanliegen rund um die Uhr durch unseren Chatbot unterstützt. In ihrem persönlichen Versicherungscenter verwalten Kund*innen ihre Versicherungsverträge – unabhängig davon, bei wem sie diese abgeschlossen haben. Sie profitieren von automatischen Beitrags- und Leistungschecks und können so ihren Versicherungsschutz einfach optimieren und gleichzeitig sparen.