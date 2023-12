Aktuelle Heizperiode: Heizbedarf und Heizkosten deutlich gesunken

Milder Herbst: Heizbedarf im Vergleich zum Herbst 2022 um elf Prozent gesunken

Gaskosten im Herbst 2023 44 Prozent geringer – viele Gaspreissenkungen zum 1. Januar 2024

Heizölkosten um 33 Prozent gesunken

Der zweitwärmste Herbst seit Beginn der Wetteraufzeichnungen ist zu Ende gegangen. Dersind im Vergleich zum Herbst 2022CHECK24 hat den Heizbedarf in der aktuellen Heizperiode sowie die Heizkosten mit den Vorjahren vergleichen. Alsdienen die gestern vom Deutschen Wetterdienst (DWD) veröffentlichten– Der sehrsorgt dafür, dass derim Vergleich zum Vorjahrist. Insgesamt mussten Verbraucher*innen in Deutschland etwaals im ebenfalls sehr milden Herbst 2022.– Ein, der sein Haus mit Gas heizt, hatte in der neuen Heizperiode von September bis November 2023 Kosten von durchschnittlich. Das sind. Im vergangenen Herbst mussten Verbraucher*innen im Schnitt 802 Euro an Gaskosten zahlen. Die Kosten sinken damit stärker als der Heizbedarf.– Zum neuen Jahr. Insgesamt gibt es. Damit senkt fast die Hälfte aller Grundversorger zum 1. Januar 2024 die Preise für Gaskund*innen. Von diesen Preissenkungen profitierenIm Schnitt betragen die Senkungen“, sagt Steffen Suttner, Geschäftsführer Energie bei CHECK24.– Haushalte mithatten in der aktuellen Heizperiode von September bis November Kosten von durchschnittlich. Im vergangenen Herbst lagen die Kosten für Heizölkund*innen bei 656 Euro.die HeizölkostenUnd damit ebenfalls deutlich stärker als der Heizbedarf.– Fürmussten Verbraucher*innen im November 2023 zeitweise bis zuzahlen. Am niedrigsten war der Ölpreis in diesem Jahr im Mai – für 100 Liter Heizöl wurden 86 Euro fällig. Das ist einvonIm Vergleich zum Vorjahr ist der Ölpreis aktuell jedoch deutlich niedriger., sagt Steffen Suttner, Geschäftsführer Energie bei CHECK24.Heizbedarf: benötigte Menge an Heizenergie (Gas bzw. Heizöl) auf Basis der Gradtagszahlen (Differenz Rauminnentemperatur von 20 °C und dem jeweiligen Tagesmittelwert, wenn dieser unter der Heizgrenztemperatur liegt) des Deutschen Wetterdienstes (DWD); Musterfamilie mit Jahresverbrauch von 20.000 kWh Gas bzw. 2.000 Litern Heizöl im Referenzjahr 2011Heizkosten: ermittelt aus dem Heizbedarf und den Preisen für die entsprechende Menge Gas bzw. Heizöl der jeweiligen Periode. Quellen der Preisdaten: CHECK24-Gaspreisindex und esyoil GmbH