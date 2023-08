4,0 Prozent Zinsen: C24 Bank bietet Deutschlands attraktivsten Zinssatz für Tagesgeld

Deutliche Zinserhöhung für alle Neu- und Bestandskund*innen der C24 Bank

Die Zinsgarantie gilt bis zum Jahresende 2023

Ebenfalls einzigartig: 2,0 Prozent Zinsen auf alle Girokontomodelle bei der C24 Bank

Als erste Bank in Deutschland bietet die C24 Bank seinen Kund*innen 4,0 Prozent Zinsen p. a. aufs Tagesgeld. Neu- und Bestandskund*innen profitieren ab dem 1. September 2023 von den gestiegenen Zinsen auf Einlagen bis zu einer Höhe von 100.000 Euro. Die Zinsgarantie gilt bis zum 31. Dezember 2023., sagt Lasse Schmid, Generalbevollmächtigter bei der C24 Bank.Voraussetzung für die Eröffnung des Tagesgeldkontos „PocketZINS“ ist ein Girokonto bei der C24 Bank. Dieses können Verbraucher*innen z. B. als kostenfreies „Smart Girokonto“ innerhalb weniger Minuten in der App oder auf der Website eröffnen. Die Verzinsung beginnt bereits ab dem ersten Euro und die Zinsen werden automatisch am Monatsende auf das Tagesgeldkonto gutgeschrieben. Auf ihr Guthaben können Kund*innen täglich zugreifen.Unabhängig vom Tagesgeldkonto bietet die C24 Bank als einzige deutsche Bank auch weiterhin 2,0 Prozent Zinsen auf dem Girokonto. Geldeingänge auf das Girokonto werden sofort verzinst und stehen zur Deckung der monatlichen Ausgaben zur Verfügung, z. B. per Lastschrift oder Kartenzahlung., sagt Lasse Schmid.Im Girokonto-Vergleich der Stiftung Warentest ist das kostenfreie Smartkonto der C24 Bank eins von nur zehn Gratiskonten „ohne Wenn und Aber“. Neben der kostenlosen Kontoführung inklusive Mastercard bietet das Smartkonto bis zu vier Pockets und eine gebührenfreie Girocard bei aktiver Nutzung des Kontos. Diese setzt monatlich mindestens zwei Lastschriften voraus.