100 deutsche Städte: Stromanbieterwechsel spart bis zu 37 Prozent

Die Stromtarife der alternativen Versorger sind aktuell so günstig wie seit Ende 2021 nicht. Darum lohnt sich ein Anbieterwechsel aus der teuren Grundversorgung. Der Vergleich von Stromtarifen in 100 Städten zeigt: Ein Single (1.500 kWh) in Fürth senkt die Stromkosten durch einen Anbieterwechsel um 36,8 Prozent. Das entspricht einer Ersparnis von 276 Euro innerhalb eines Jahres.In Velbert (NRW) reduziert ein Einpersonenhaushalt seine Stromrechnung so ebenfalls um 267 Euro bzw. um 32,0 Prozent. Innerhalb der betrachteten 100 Städte liegt das Sparpotenzial bei durchschnittlich 167 Euro pro Jahr., sagt Steffen Suttner, Geschäftsführer Energie bei CHECK24.Eine Familie mit einem jährlichen Stromverbrauch von 5.000 kWh reduziert ihre Stromkosten in den 100 betrachteten Städten mit einem Anbieterwechsel im Schnitt um ein Fünftel bzw. 428 Euro im Jahr. Am meisten spart ein Vierpersonenhaushalt in Moers. Dort sind bis zu 30 Prozent bzw. 717 Euro Ersparnis innerhalb eines Jahres möglich. Auch in Leverkusen spart eine Familie mit 29 Prozent bzw. 693 Euro besonders viel., sagt Steffen Suttner.